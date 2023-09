Oroscopo 5 settembre 2023: pausa per Vergine, Pesci tesi come corde di violino

Le previsioni dell’oroscopo del 5 settembre invitano i Cancro a cimentarsi in nuovi progetti. Gli Scorpione, invece, dovrebbero ascoltare il consiglio di una persona cara.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non amate stare al centro dell’attenzione, ma in certe circostanze è fondamentale per riuscire ad emergere. Soprattutto nel lavoro dovete essere un po’ più spigliati e diretti se volete arrivare lontano.

Toro. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano soprattutto l’amore. Non è escluso che possiate trovare l’anima gemella ma, nel frattempo, non perdetevi la possibilità di concedervi qualche piccola avventura.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 5 settembre i nati sotto questo segno devono prepararsi ad affrontare delle sfide interessanti. Se volete emergere, allora dovete darvi da fare e non fermarvi dinanzi le apparenze.

Cancro. Nel lavoro stanno per ripartire dei progetti, e non è escluso che possano esserci anche delle interessanti novità. In amore, invece, siete in una fase di stallo e di tranquillità, e non è affatto un male.

Leone. Siete solitamente persone che amano vivere alla giornata e desiderano sentire l’adrenalina che circola nel proprio corpo. Ad ogni modo, dopo tanti alti e bassi, anche qualche momento di tranquillità sarà gradito.

Vergine. I nati sotto questo segno hanno urgente bisogno di un momento di pausa. Le stelle vi invitano a tirare un po’ il freno e a concentrarvi un po’ di più su quelli che sono i vostri progetti e le vostre priorità.

Previsioni 5 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Meglio non essere troppo prolissi. Ci sono delle situazioni in cui la cosa migliore da fare è mettersi in gioco, senza badare troppo alle conseguenze. Soprattutto in amore vi conviene rischiare e perdere in caso, invece che non provarci affatto.

Scorpione. Giornata un po’ confusa dal punto di vista sentimentale. Siete un po’ indecisi in merito ad alcune decisioni da prendere, e forse sarebbe opportuno rivolgersi a qualcuno che ne sa più di voi e che è in grado di consigliarvi correttamente.

Sagittario. Intransigenti e intraprendenti. I nati sotto questo segno, se non presi per il verso giusto, possono essere una vera gatta da pelare. Per contro, però, basta poco per renderli felici.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 5 settembre vedono una Luna un po’ contraria. Se una persona a voi cara vi ha deluso, forse sarebbe il caso di fare delle valutazioni. Non continuate a perdere tempo con chi non lo merita.

Acquario. Cercate di essere meno polemici. In questi giorni potrebbero nascere delle tensioni in amore dovute ai troppi pensieri che avete. Cercate di essere cauti e di non commettere errori di cui potreste pentirvi.

Pesci. C’è qualcosa che vi rende tesi e nervosi. Se siete in attesa di una risposta in merito ad un argomento molto importante, allora è il caso di essere pazienti. In amore bisogna essere diretti e non risparmiarsi mai.