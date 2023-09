Roberta Di Padua duro sfogo social: “Chiedo una tregua, non ne posso più” cosa è successo

In queste ore Roberta Di Padua si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto sentito sui social. La giovane si è trovata ad affrontare un momento molto particolare, del quale sta ancora subendo gli strascichi.

Dopo essere sparita per un po’ di tempo, la giovane ha deciso di aprirsi con i suoi fan raccontando loro che cosa le è successo. Vediamo nel dettaglio per quale ragione è così provata.

Il duro sfogo di Roberta Di Padua sui social

Le registrazioni di Uomini e Donne sono partite e tanti sono i protagonisti che sono tornati in studio per trovare l’ammore. Tra di loro c’è anche Roberta Di Padua, che in queste ore si è resa protagonista di un durissimo sfogo. Nello specifico, la giovane ha registrato delle IG Stories in cui ha aggiornato i fan su come stia procedendo la sua vita. A tal riguardo, ha detto che le vacanze sono terminate, e a partire da oggi è tornata al suo lavoro.

Molto presto, poi, riapriranno anche le scuole, quindi tutto tornerà a pieno ritmo. Ad ogni modo, la giovane ha approfittato delle sue ferie per cercare di rimettersi un po’ in sesto, dato che le sono accadute davvero tante cose brutte. La prima, che le ha dato anche maggiore premura, riguarda un infortunio che ha avuto suo figlio. Nello specifico, infatti, il piccolo si è fratturato un polso ed ha dovuto dare luogo ad una convalescenza piuttosto turbolenta.

La dama di Uomini e Donne chiede una tregua

Come se non bastasse, però, sono accadute anche altre cose che hanno destabilizzato Roberta Di Padua e l’hanno spinta ad avere quello sfogo. Nello specifico, la dama di Uomini e Donne ha detto di essere stata anche poco bene, sta di fatto che ha contratto il covid per la quarta volta. Non è stata affatto bene, sta di fatto che in quel periodo ha preferito sparire dai social e assentarsi per un po’ di tempo.

Oltre a queste cose, però, a Roberta è accaduto anche altro che, tuttavia, non ha voluto rivelare. La donna si è semplicemente limitata a dire che, molto probabilmente, dall’alto c’è qualcuno che sta facendo di tutto per metterla alla prova e testare la sua forza. Ebbene, malgrado lei sia sempre stata una persona combattiva, non è può più e chiede una tregua. I suoi fan, ovviamente, sono accorsi per mostrarle il loro affetto e augurarle presto di rimettersi in sesto.