Incidente in barca per Guendalina Tavassi, arrivano i soccorso: ecco cosa è successo

Guendalina Tavassi è stata vittima di un incidente in barca. La donna si sta godendo gli ultimi sprazzi di vacanza prima che riprenda la routine quotidiana tra scuola dei suoi figli, lavoro e impegni vari.

Per l’occasione, ieri lei e il suo compagno Federico Perna hanno deciso di noleggiare una barca per concedersi una domenica tra mare e relax. All’improvviso, però, c’è stato un problema. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ecco l’incidente in barca accaduto a Guendalina Tavassi

Ieri Guendalina Tavassi ha avuto un incidente in barca. Lei, il suo compagno e un’altra coppia di amici hanno deciso di noleggiare un mezzo di trasporto acquatico per trascorrere una giornata in armonia e serena. Ad un certo punto, però, qualcosa al motore è andato storto. La barca, infatti, si è fermata d’improvviso in mezzo al mare e non ne voleva sapere di ripartire. Gli uomini che erano a bordo si sono subito attivati ed hanno cominciato a fare il possibile per ripristinare la situazione.

Non riuscire nell’intendo di far ripartire la barca, allora, i protagonisti di questa disavventura sono stati costretti a chiamare i soccorso. La guardia di turno, infatti, si è subito precipitata da loro ed è intervenuta. In un primo momento sono stati “tratti in salvo” le donne e i bambini che erano a bordo. Gli uomini, invece, sono rimasti in mezzo al mare in attesa di essere trainati.

I soccorsi e come stanno adesso i protagonisti della disavventura

Una volta raggiunta la terra ferma, Guendalina Tavassi ha raccontato ai suoi fan dell’incidente avuto in barca. La donna ha voluto sdrammatizzare sulla faccenda dicendo di essersi sentita un po’ come i protagonisti del film Titanic. Ad ogni modo, solo in un secondo momento, lei e il suo compagno si sono potuti ricongiungere. Guendalina ha voluto immortalare il momento del traino della barca, mettendo in sottofondo una canzone triste.

La cosa importante, però, è che tutto sia andato bene e non sia accaduto niente di particolarmente grave. La giornata in barca, dunque, è stata rovinata da questa disavventura, ma i due non si sono dati per vinti. Successivamente, infatti, hanno raggiunto una struttura balneare ed hanno deciso di proseguire lì la loro giornata di mare. Non sono mancati aperitivi, momenti goliardici e divertenti. Dunque, tutto è bene quel che finisce bene.