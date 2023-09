Grande Fratello, è già bufera contro i concorrenti Nip presentati: arrivano due segnalazioni

In queste ore sono stati fatti i nomi dei primi concorrenti Nip che prenderanno parte all’edizione di quest’anno del Grande Fratello. Gli autori, e lo stesso Alfonso Signorini, avevano dichiarato di essere intenzionati ad inserire nel cast persone davvero comuni, che non avessero nulla a che vedere con il mondo dei social e del trash.

Ebbene, il programma non è neppure cominciato, che già entrambi questi presupposti sono venuti meno. Due concorrenti in particolare, infatti, sono già finite al centro della bufera a causa di alcune segnalazioni. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Bufera sui concorrenti Nip del Grande Fratello: ecco già le prime segnalazioni

Il cast del Grande Fratello sta prendendo forma e in queste ore sono stati presentati i primi tre concorrenti Nip. Ciascuno di loro ha un vissuto differente che, almeno apparentemente, sembra non avere nessuna attinenza con il mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, sul web stanno già nascendo le prime polemiche. Partiamo dalla prima, Letizia Petris. Lei è una fotografa, e vanta un account di Instagram da ben 14.600 follower.

La ragazza ha già creato sgomento a causa di un video piuttosto spinto che la riguarda che sta facendo il giro del web. La protagonista, in realtà, è abbastanza attiva sui social, sta di fatto che ha dato luogo ad una diretta la quale ha subito sollevato un polverone. Nel bel mezzo della live un ragazzo le ha chiesto se andrebbe a letto con lui. Letizia, senza pensarci troppo su, ha risposto in maniera affermativa, avallando anche delle allusioni alquanto piccanti.

GF, altro che operai e gente della porta accanto

Questa clip ha fatto il giro del web in men che non si dica. In molti, infatti, stanno facendo leva sul fatto che un personaggio del genere sicuramente porterà del trash all’interno della trasmissione, ma non è tutto. A finire nel mirino è stata anche un’altra delle concorrenti Nip di questo Grande Fratello. La persona in questione è Giselda Torresan. Lei, in effetti, è un’operaia, tuttavia, anche lei è piuttosto attiva sui social.

Il suo account di Instagram, infatti, vanta oltre 132.000 follower. Questo elemento, dunque, sta generando malcontento, in quanto sembra che, alla fine, il trash all’interno della casa più spiata d’Italia ci sarà eccome. Per concludere, poi, anche sul terzo protagonista sono sorte delle polemiche in quanto di professione fa il modello ed è sicuramente una persona interessata all’aspetto fisico e al mondo dello spettacolo, il suo nome è Vittorio Menozzi.