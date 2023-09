Oroscopo 8 settembre 2023: Gemelli combattuti, Sagittario attenti alle polemiche

Le previsioni dell’oroscopo dell’8 settembre invitano i Toro ad essere più equilibrati. I Bilancia, invece, dovrebbero riflettere un po’ di più prima di prendere decisioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano la sfera professionale. Soprattutto coloro i quali hanno avviato, o hanno intenzione di avviare, un’attività in proprio, ci saranno molte cose da gestire.

Toro. Le stelle vi invitano ad essere più riflessivi. In amore tendete a gettarvi a capofitto, senza pensare troppo alle conseguenze. Questo, però, in certi casi andrebbe dosato un po’ poiché aumenta il rischio di incappare in delusioni. Sono favorite le vie di mezzo.

Gemelli. Siete un po’ combattuti su alcune decisioni da prendere. Cercate di essere audaci e non abbiate paura di esprimere il vostro punto di vista. Ci sono delle situazioni in cui è necessario esporsi.

Cancro. Secondo le previsioni dell’oroscopo dell’8 settembre i nati sotto questo segno devono rimettersi a nuovo. Il vostro corpo e il vostro spirito necessitano di una bella rinfrescata, prendetevi cura di voi.

Leone. Buon momento per far sentire la propria voce, soprattutto in ambito professionale. In questo periodo siete particolarmente carismatici, quindi è il caso di approfittare, non si sa mai che riusciate ad ottenere cose su cui non speravate più.

Vergine. In amore è necessario tenere gli occhi ben aperti. Spesso tendete a fidarvi troppo delle persone senza badare alle conseguenze. Forse è il caso di essere un po’ più avveduti e, se necessario, prevenuti.

Previsioni 8 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete molto intransigenti in questo periodo. Nel momento in cui le cose non vanno esattamente nel modo che avevate immaginato, allora finite per perdere le staffe. Nella vita, però, bisogna sapersi adattare.

Scorpione. Nei rapporti interpersonali vi sentite un po’ bloccati. Siete piuttosto diffidenti nei riguardi del prossimo, e questo potrebbe precludervi delle opportunità. Nella vita di coppia, invece, bisogna saper ascoltare.

Sagittario. Siete un po’ polemici in questo periodo. Le previsioni dell’oroscopo dell’8 settembre vi invitano ad essere un po’ più attenti ai bisogni delle persone a voi care. Ci sono situazioni in cui bisogna essere pazienti.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo dell’8 settembre vi invitano ad essere intraprendenti. Sul lavoro potrebbero sorgere delle problematiche, ma grazie alle vostre abilità nel dialogo, riuscirete a venirne a capo.

Acquario. Non siate troppo petulanti. Nella vita ci sono dei momenti in cui è necessario anche vivere alla giornata e lasciarsi trasportare dagli eventi. Non pensate troppo al futuro e basatevi sul presente.

Pesci. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda l’amore. In ambito professionale, invece, vi sentite un po’ in gabbia. Se non siete pienamente soddisfatti dei traguardi che avete raggiunto, allora dovete provare a cambiare delle cose.