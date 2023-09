Terremoto a Napoli, Marco Liorni in panico: scossa durante le registrazioni di Reazione a Catena

Brutto spavento per Marco Liorni poche ore fa. A Napoli, nell’area dei Campi Flegrei, è stata avvertita una forte scossa di terremoto di magnitudo 2.5. Tantissime le persone che sui social, in particolare su Twitter, hanno commentato l’accaduto.

E tra questi anche il conduttore di Reazione a Catena, che in quel momento si trovata negli studi a Napoli per registrazione una puntata del quiz. Con un messaggio su Twitter, ha fatto sapere che i presenti in studio hanno avvertito la scossa, ma tutti hanno mantenuto la calma.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, spavento per Marco Liorni

Come detto in precedenza la scossa di terremoto a Napoli è avvenuta poco fa. In questi istanti il conduttore di Reazione a Catena si trovata negli studi ai Campi Flegrei e li ha avvertito la scossa. Secondo L’Osservatorio Vesuviano il terremoto sè stato avveritito anche nei Paesi Vesuviani, tra cui Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città dell’area flegrea (Pozzuoli, Quarto).

La magnitudo è di 2.5 e l’epicentro a una profondità di 1.7 chilometri. I vigili del fuoco subito si sono attivati e pare che anche gli abitanti del molise l’hanno sentita. Diversi spettatori, in preda al panico, sono fuggiti dal The Space Cinema di Fuorigrotta.

Continua il successo di Reazione a Catena

Un programma quello condotto anche quest’anno da Marco Liorni che non teme ascolti. Il conduttore infatti è partito con il botto e ogni sera sono tanti i telespettatori incollati a guardare il suo game e a giocare con lui da casa. In queste ultime settimane a tenere banco per più di 25 puntate I Dai e Dai che hanno portato a casa prima di uscire un bel montepremi.

La loro eliminazione però ha fatto molto discutere sui social in quanto è sembrato quasi che la loro uscita fosse stata studiata. Al momento infatti nessuno è riuscito ancora a dimostrare tanta bravura come loro