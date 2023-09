Un posto al sol, anticipazioni dall’ 11 al 15 ottobre: Marina lascia l’Italia, Alberto torna alla carina

Una nuova settimana ci attende con Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che dall’11 al 15 settembre finalmente alcuno nodi verranno al pettine. Roberto farà un passo indietro con Marina ma senza nessun risultato.

Lara è in crisi perchè ha paura di essere scoperta. Niko, invece tornerà dalle vacanze e verrà a conoscenza della malattia di Bricca. I Infine, Viola continuerà a tenere sott’occhio Damiano.

Un posto al sole anticipazioni al 15 settembre 2023: Roberto chiede il test del DNA, Lara in panico

Le novità per la prossima settimana riguarderanno in maniera particolare Roberto. Il Ferri dopo che ha parlato con Marina e vedendo l’atteggiamento di Lara capisce che in fondo qualcosa non quadra. Il Ferri infatti chiederà alla Martinelli di fare il test del Dna al bambino e richiesta la manderà in crisi.

La dark lady chiederà aiuto al figlio Filippo, in modo da far ragionare il padre. Roberto ha capito di amare ancora Marina e dopo avergli detto scusa gli chiede una nuova possibilità. La Giordano però ha preso già la sua decisione e vuole andare a Londra

Anticipazioni: Viola perseguita Damiano, Alberto rivuole Diana

Viola invece non demorde ed è pronta a scoprire cosa stia combinando Damiano e quali siano i suoi veri rapporti con Eduardo. La donna continua ad avere sospetti. Micaela spingerà Serena a fare da Cupido a Manuela, che ha passato l’estate da sola ma che soprattutto sembra ancora interessata al Poggi.

Niko e Manuela si incontreranno e i due non potranno fare a meno di provare una forte emozione. Alberto sarà deciso a riprovarci con Diana, ma quest’ultima le dirà di essere rimasta affascinata da un altro uomo. Mariella interverrà con Massaro e cercherà di fargli capire gli errori che lui ha commesso nei confronti di Bice. Il suo aiuto verrà però frainteso da Guido, che si ingelosisce.