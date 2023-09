Ex famoso cantate di Amici a nozze: “Sono gay e oggi ho sposato il mio compagno”

Chi ha seguito negli anni passati Amici sicuramente si ricorderà del bravissimo e simpatico cantante Valerio Scanu. L’ex allievo della scuola di Maria de Filippi, oggi praticante avvocato, è convolato a nozze in Campidoglio con il compagno Luigi Calcara, docente di Ingegneria Elettronica.

La data scelta non è casuale: il 7 settembre è il compleanno del padre dello sposo, morto nel 2020 a causa del Covid. La coppia ha protetto il loro amore dai riflettori, uscendo allo scoperto solo lo scorso novembre, quando Scanu ha fatto la proposta di matrimonio al fidanzato.

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha sposato Luigi Calcara

Valerio Scanu ha scelto un giorno particolare per dire si al suo compagno. Un giorno importante che ha voluto condividere con chi in questi anni ha sempre sostenuto la sua storia d’amore. La coppia si è sposata con rito civile in Campidoglio, luogo simbolico nel cuore di Roma. La cerimonia è stata officiata da Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale.

Come mostrano alcuni scatti postati da Fanpage, l’ex allievo di Amici ha scelto per l’occasione un competo total white con un lungo strascico e viene accompagnato “all’altare” dalla madre. Per tutto il tempo della cerimonia ha tenuto la sua mano al compagno e alla fine hanno proclamato il loro amore. Ad attenderli parenti e amici con il consueto lancio del riso, mentre in cielo volano palloncini blu in loro onore. Da oggi sette settembre Valerio e Calcara sono ufficialmente sposati.

La serenata prima del matrimonio

Come vuole la tradizione prima delle nozze Luigi ha organizzato una serenata nel giardino della loro casa per Valerio. Un momento unico ed emozionante che ha condiviso anche con amici e parteni.

Luigi ha cantato il brano L’emozione non ha voce di Adriano Celentano, mentre con le mani sfogliava un piccolo album con alcune loro foto. Il cantante ha ascoltato ogni parola e si è commosso. Poi gli ha regalato un mazzo di fori e si sono stretti in un lungo abbraccio.