Uomini e donne anticipazioni, Armando Incarnato è fuori: la decisione

La presenza di Armando Incarnato a Uomini e donne non è ancora certa! Secondo le anticipazioni sull’ultima registrazione avvenuta, il cavaliere non era presente in studio ed essendo la terza volta consecutiva, si inizia a presupporre che non sarà presente nella nuova stagione.

Se tale scelta fosse vera bisogna capire se sia stata una decisione sua o della redazione. Infatti, molti telespettatori da casa sono convinti che il cavaliere non prenderà parte al programma per via delle nuove regole dettate da Pier SIlvio Berlusconi.

Uomini e donne, nuova stagione: tutte le novità

Mentre si attende la partenza del programma su Canale 5, prevista per lunedì 11 settembre, dalle anticipazioni emergono le riconferme degli opinionisti, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Su quest’ultima era circolato in rete un addio al programma ma a quanto pare si è trattato solo di una fake news.

Inoltre nel parterre è stata confermata anche la storica dama Gemma Galgani, così come Roberta Di Padua e altri. Ma non è tutto perchè nel parte è ritornata anche Barbara De Santi ed Elio. Infine, ricordiamo ai telespettatori che da quest’anno il format di Maria De Filippi cambierà orario. L’inizio è previsto sempre per le 14.45 circa, ma terminerà con anticipo, ovvero non più alle 16.10 ma bensì alle 16.00.