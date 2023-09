Grande Fratello, tutto pronto: confermata una nota cantante

Mancano solo 4 giorni all’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello 8 e i fan sono davvero al settimo cielo. Si tratta di un’edizione diversa dato che oltre ad avere un cast misto avremo avremo anche tante novità, a partire dalla Casa stessa.

Alla conduzione vedremo come sempre Alfonso Signorini, Cesara Buonamici come opinionista unica e Rebecca Staffelli nel ruolo di opinionista social. Com’è noto, quello di quest’anno sarà un reality totalmente diverso: il clima richiesto sarà molto meno trash e con un ridotto intervento del tifo sui social. Ma chi prenderà parte al programma? Andiamo a vedere tutti i nomi

Grande Fratello, nuovo concorrente si aggiunge alla lista

In questi giorni, sono usciti fuori alcuni nomi di presunti concorrenti del GF, tra questi Alex Schwazer, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, il modello e ingegnere Vittorio Menozzio, l’operaia e influencer ambientale Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris. Ma in queste ore alla lista sopra citata s è aggiunta anche la cantante di “Sono Una Donna Non Sono Una Santa”, Rosanna Fratello.

A lanciare lo scoop, Davide Maggio che aveva anticipato già settimane fa, la sua possibile partecipazione nel reality. A seguito dell’annuncio definitivo, andrà ad aggiungersi agli otto concorrenti NIP e VIP confermati fino ad ora.

Gli altri vipponi in lizza per il reality