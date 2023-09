Francesca Ferragni matrimonio segreto: ecco le assurde regole imposte agli invitati

Domani, sabato 9 settembre 2023, ci sarà il matrimonio tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. La sorella minore di Chiara Ferragni ha deciso di convolare a nozze dopo tanti anni di fidanzamento, sta di fatto che conosce il suo futuro marito dal 2009.

I due hanno già un figlio di nome Edoardo, il quale avrà un ruolo speciale durante l’evento. Ad ogni modo, in queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni davvero interessanti in merio ad alcune regole imposte agli invitati. A quanto pare, l’evento dovrà essere top secret. Vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco quando, dove e come sarà il matrimonio tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Il matrimonio tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti è tra gli eventi più attesi del 2023. Ad ogni modo, pare che i fan dovranno portare pazienza, in quanto l’evento si preannuncia essere riservatissimo. La cerimonia si terrà al Castello di Rivalta, una struttura storica situata in Emilia Romagna. La sposa indosserà un abito firmato dall’atelier Emè, così come le damigelle, tra cui figura, naturalmente, anche Chiara Ferragni.

Ad ogni modo, i queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una sua fan la quale ha dichiarato di essere a conoscenza di alcune informazioni riservate relative all’evento. In particolare, la persona in questione ha dichiarato che l’evento sarà blindatissimo. A quanto pare, Francesca e Riccardo non hanno nessuna intenzione di coinvolgere i giornali e soggetti esterni.

Tutte le stringenti regole imposte agli invitati per la cerimonia

Stando a quanto emerso da tale segnalazione, pare proprio che al matrimonio tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti non potranno prendervi parte estranei. Tutti gli invitati, infatti, saranno marchiati con un bollino che sarà fissato sulla mano. Inoltre, tutti gli invitati pare siano stati costretti a firmare un documento mediante il quale viene stabilito l’obbligo di non divulgazione sui social di contenuti inerenti le nozze.

Come se non bastasse, poi, tutte le finestre della struttura sarebbero state fatte oscurare proprio per non permettere a soggetti esterni di rubare foto della cerimonia e riportarle sul web o sui giornali. Insomma, una serie di regole stringenti che, a quanto pare, stanno facendo storcere il naso a molte persone. Alcuni invitati, infatti, starebbero ritenendo un po’ troppo eccessivo il modo di agire della sorella di Chiara. Ma andrà davvero tutto in questo modo? Non resta che attendere domani per scoprirlo.