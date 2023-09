Temptation Island, Greta Rossetti svela di soffrire di disturbi di ansia: “Lo psicologo mi aiuta”

Greta Rossetti è solita aprire la box di domande con i fan di Instagram per parlare con loro e rispondere a tutte le curiosità. Proprio durante una sessione di botta e risposta, la giovane ha tirato in ballo una faccenda molto delicata legata ai suoi disturbi di ansia.

Anche se mediante i social la ragazza appare sempre raggiante e solare, in realtà ci sono stati dei momenti molto bui nella sua vita, che ancora oggi, di tanto in tanto, riaffiorano. Vediamo, dunque, che cosa ha rivelato.

Greta Rossetti svela di soffrire di disturbi di ansia: cosa ha fatto

In queste ore, Greta Rossetti ha deciso di aprirsi con i suoi fan svelando i suoi disturbi di ansia. Alcuni utenti le hanno chiesto se avesse mai sofferto di questo problema. La giovane ha detto di sì, scatenando la curiosità di molti. Proprio per tale ragione, successivamente, la ragazza è voluta tornare sull’argomento per dare qualche spiegazione in più. A tal proposito, ha detto che c’è stato un periodo della sua vita in cui ha sofferto tanto di ansia.

La situazione era per lei ingestibile, al punto che si è rivolta ad uno psicologo. Grazie alla terapia è riuscita a riprendere in mano la sua vita e a capire quali fossero le cause che le hanno scatenato il disturbo. A tal proposito, Greta ha detto che c’è sempre un evento scatenante, e grazie al supporto di uno specialista, è possibile individuarne la causa ed estirpare il problema alla radice.

Temptation Island: web intenerito, caleranno gli insulti?

Nel corso del suo sfogo con i fan, Greta Rossetti ha spiegato di non voler entrare troppo nel merito dei disturbi legati all’ansia in quanto è una faccenda piuttosto delicata. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha detto che non si sente di dare grandi consigli a riguardo, proprio perché ogni caso è delicato e va valutato. L’unica cosa che si sente di dire è di rivolgersi a persone qualificate, che sappiano svolgere bene il loro lavoro.

Ad ogni modo, mediante questo sfogo, Greta ha tirato fuori un lato di sé che in pochi conoscevano. In molti, infatti, si sono complimentati con la ragazza per la sua genuinità e dolcezza con cui ha trattato l’argomento. Questo, dunque, servirà a sedare le critiche che la giovane sta ricevendo dopo aver pubblicato un video provocatorio contro Perla?