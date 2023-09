Can Yaman assente alla mostra di Venezia. Il motivo? Le sue ex fidanzate

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 era atteso anche l’attore turco Can Yaman, amatissimo in Italia per aver interpretato il protagonista maschile in Bitterweet e Daydreamer- Le ali dell’amore.

La sua assenza non è passata, tuttavia, inosservata, così come il lungo post pubblicato su Instagram, nel quale sembra lanciare una frecciatina alle sue ex storiche: Demet Ozdemir e Diletta Leotta.

Can Yaman spiega perchè non è andato al festival del Cinema a Venezia

A confermare l’assenza di Can al festival di Venezia è stato lo stesso attore. Dopo i rumors che lo volevano sulla passerella per incontrare la sua ex, Demet Ozdemir, il sex simbol ha deciso di rompere il silenzio.

Infatti, di recente si è parlato di un riavvicinamento tra i due attori a seguito del divorzio della giovane. A questo punto, Can ha voluto smentire tutte le voci postando su Ig una dichiarazione. “Per chiarire, non verrò a Venezia questa volta…lascerò spazio ad altri”

Can Yaman e il presunto flirt con Francesca Chillemi

Tali parole scritte in maniera innocua, sembrano invece una vera e propria frecciatina verso le sue ex. Attualmente l’attore è impegnato nelle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, fiction in onda su Canale5, nella quale recita al fianco di Francesca Chillemi, presente alla Mostra per ritirare il premio Kineo. Lo scorso anno al Festival i fotografi si sono resi protagonisti di un fatto davvero clamoroso, qualcuno ha chiesto a entrambi di darsi un bacio…

Tutto perchè pare che durante le riprese della prima stagione ci sia stato un flirt che li avrebbe poi spinti ad allontanarsi. E per chi, dunque, sperava in un triangolo amoroso tra Yaman, Ozdemir e Chillemi, resterà deluso, vista l’assenza dell’attore turco alla Mostra del Cinema. Per ora dovremmo accontentarci di vederlo a breve in tv…