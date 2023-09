Uomini e Donne spoiler 12 settembre: nuovi tronisti, Maria fa una proposta a Francesca

Martedì 12 settembre andrà in onda la seconda putata della nuova stagione di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al continuo della registrazione iniziata ieri, quella del 24 agosto.

Dopo aver parlato di Mirko e Perla, quest’oggi arriveranno in studio altri ex protagonisti di Temptation Island, ovvero, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara e poi anche Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Inoltre, ci sarà anche la presentazione dei nuovi tronisti.

Uomini e Donne, nuovi tronisti nella puntata del 12 settembre

Nella puntata del 12 settembre di Uomini e Donne si continuerà a parlare di dinamiche inerenti il trono over. Dopo la presentazione dei nuovi arrivati, esortati da Tina Cipollari a raccontarsi un po’, si parlerà di altri esponenti del trono dei più grandi. Anche se siamo solo all’inizio, non mancheranno confronti molto concitati. Successivamente, poi, l’attenzione si focalizzerà sui più giovani. A tal proposito, saranno presentati i tre nuovi tronisti.

Loro sono Brando, Cristian e Manuela. I tre si faranno conoscere mediante i loro video di presentazione e poi avranno modo di interagire un po’ con i presenti. In seguito, poi, arriveranno i corteggiatori e le corteggiatrici per l’appuntamento al buio e vedremo già per chi decideranno di schierarsi. Le assenze di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, invece, continueranno a creare sgomento senza ricevere una risposta.

Altri due confronti da Temptation Island

Tornando a Temptation Island, poi, nella puntata del 12 settembre di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di Francesca e Manuel. I due si sono lasciati e racconteranno come sono i rapporti tra loro. Maria De Filippi dirà alla ragazza che tutti vorrebbero vederla sul trono, ma al momento la conduttrice non la vede pronta. Ad ogni modo, non è escluso che in futuro possa esserle offerto il trono in quanto sembra piuttosto idonea per questo ruolo.

Manuel, per contro, sarà un po’ attaccato dai presenti in studio. Anche Tina Cipollari non esiterà a dirgli tutto quello che pensa. Sempre dal reality show condotto da Filippo Bisciglia, poi, ci saranno anche Gabriela e Giuseppe. I due, rispetto alle altre coppie di cui si è parlato, hanno deciso di uscire dalla trasmissione insieme, pertanto, racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro dopo l’esperienza. Il tutto, naturalmente, sarà condito dagli interventi degli opinionisti e di alcuni presenti in studio che renderanno il clima più movimentato.