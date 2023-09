Daniele Dal Moro insulta Alfonso Signorini? “Pelato infame” scoppia la bufera

In queste ore, Daniele Dal Moro si è reso protagonista di un commento piuttosto inaspettato, che molti ritengono essere un insulto contro Alfonso Signorini. Il ragazzo si era preso una pausa da Twitter, ma da poco è tornato alla ribalta con un post che sta generando tantissimo sgomento.

Nello specifico, il ragazzo ha scritto due semplici parole, ovvero, “Pelato infame”. Daniele si è ben curato di non fare nessun nome in maniera esplicita, ma gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di fare un’associazione. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Daniele è realmente rivolto ad Alfonso Signorini? Gli indizi

Daniele Dal Moro ha davvero insultato Alfonso Signorini mediante il suo profilo Instagram? Il giovane è tornato sui social con un commento davvero inaspettato, ovvero, un insulto contro una persona misteriosa che ha pochi capelli sulla testa. Gli utenti del web sono convinti che si tratti di un chiaro riferimento ad Alfonso. Il motivo risiede nel fatto che ieri pomeriggio è andata in onda la puntata di Verissimo in cui Signorini ha criticato aspramente il cast della scorsa edizione del GF Vip.

Il conduttore del reality show ha fatto mea culpa dichiarando di aver completamente sbagliato nella scelta dei concorrenti. Molti di loro, che all’inizio l’avevano entusiasmato e conquistato, alla fine si sono rivelati assolutamente deludenti. Proprio per tale ragione, Alfonso si è detto pentito delle scelte compiute. Nel calderone, ovviamente, ci è finito anche Daniele, pertanto, il ragazzo potrebbe essersi risentito e aver sbottato in questo modo sui social. (Continua dopo il post)

Pelato infame! — ILVEN3TO (@DenzelDdm) September 11, 2023

L’incidente di Dal Moro: cosa è successo e come sta

C’è da dire, però, che almeno per il momento, Daniele Dal Moro non ha ancora svelato se le supposizioni degli utenti del web siano vere oppure no e, quindi, se le sue parole siano riferite davvero ad Alfonso Signorini. Per contro, invece, il ragazzo si è soffermato su altro sui social. Il protagonista, infatti, ha avuto un incidente per cui è finito al pronto soccorso. Inizialmente si era pensato ad un’aggressione, dato che Dal Moro ha riportato una ferita all’occhio.

In queste ore, però, Daniele ha pubblicato il referto medico rilasciato in sede di pronto soccorso. Ebbene, in tale occasione, il protagonista ha dichiarato che si sia trattato di un’incidente con la moto d’acqua. Ad ogni modo, Daniele ha riportato dei danni piuttosto importanti all’occhio. Non resta che attendere per vedere come evolverà la cosa.