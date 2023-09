Grande Fratello, gesto choc di un collega durante video a Giselda Torresan (FOTO)

Ieri, lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello e già ci sono stati dei colpi di scena, come un gesto choc compiuto da un collega di Giselda Torresan durante il video a lei dedicato. La giovane ha, sin da subito, destato molto sgomento per i suoi modi e la sua storia.

Proprio per questo, è stata tra le poche a ricevere già una piccola sorpresa, di cui è rimasta particolarmente colpita. Tuttavia, c’è da dire che proprio durante il video a lei dedicato è accaduto un fatto piuttosto increscioso che non tutti hanno notato.

Il gesto clamoroso di un collega di Giselda Torresan nel video sorpresa al GF

Durante la prima puntata del Grande Fratello sono stati presentati i primi concorrenti, tra cui Giselda Torresan, la quale ha ricevuto un video speciale. La giovane è un’operaia che lavora in una fabbrica di stampaggio plastiche. Ha deciso di partecipare al reality show per mettersi alla prova e per uscire dal suo guscio, fatto di lavoro, montagna e animali. Per l’occasione, dunque, i suoi colleghi hanno deciso di farle una sorpresa mandandole un video.

Prima che mettesse piede in casa, infatti, Alfonso Signorini si è collegato con i suoi collaboratori, i quali l’hanno salutata e fatto l’in bocca al lupo. Uno di loro, che si trovava più dietro rispetto agli altri, ha però pensato bene di compiere un gesto davvero inaspettato. Nello specifico, la persona in questione ha simulato con la bocca il gesto legato ad un rapporto orale. (Continua dopo la foto)

La reazione degli autori del Grande Fratello e Signorini

La cosa che ha generato maggiore sgomento di quanto accaduto durante il video sorpresa a Giselda Torresan è il modo in cui la regia del Grande Fratello ha gestito la cosa. Gli autori, infatti, non hanno fatto nulla per impedire tutto ciò, facendo andare in onda in prima serata un gesto decisamente scortese e poco educativo. Inoltre, neppure Alfonso Signorini ha fatto nulla per commentare la cosa.

In effetti, però, c’è da dire che il tutto è avvenuto in maniera estremamente rapida e repentina. Considerando anche l’emozione della prima puntata è altamente comprensibile che nessuno si sia reso conto in tempo reale di quanto stesse accadendo. Fatto sta che gli utenti del web hanno visto tutto e non hanno potuto fare a meno di porsi delle domande. Per quale motivo quel collega di Giselda ha simulato quel gesto così volgare? Al momento non c’è risposta.