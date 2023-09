Ascolti tv debutto Uomini e Donne e Grande Fratello: risultati da record

Ieri, lunedì 11 settembre, hanno debuttato alcuni dei programmi di punta di Canale 5. Tra di essi, ovviamente, ci sono Uomini e Donne e Grande Fratello, pertanto, in tanti saranno curiosi di sapere che ascolti avranno registrato.

Ebbene, stando a quanto emerso in queste ore sul web, pare proprio che per entrambe le trasmissioni ci sia stato un esordio di tutto rispetto. Soprattutto Maria De Filippi ha generato realmente un boom. Vediamo tutti i risultati.

Ecco gli ascolti del debutto di Uomini e Donne

Il debutto di Uomini e Donne e Grande Fratello ha generato un vero boom in termini di ascolti per Mediaset. L’azienda punta tanto su queste due trasmissioni, sta di fatto che sono tra le poche che non hanno subito variazioni in termini di conduzione e format (anche se al GF sono state apportate tante altre modifiche). Ad ogni modo, pare proprio che la curiosità dei telespettatori fosse notevole, sta di fatto che in tantissimi ieri hanno seguito queste due trasmissioni.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, Maria De Filippi è riuscita a tenere incollati davanti allo schermo ben 2.471.000 spettatori, totalizzando uno share pari al 25.89%. La parte finale, invece, che come di consueto è andata in onda fino alle 16:10 circa, contrariamente a quanto trapelato in precedenza, ha ottenuto 2.067.000 spettatori, mantenendo uno share piuttosto alto pari al 24.27%). La conduttrice, dunque, con le sue dinamiche continua ad essere una garanzia per l’azienda.

Quanto ha totalizzato il Grande Fratello nella puntata dell’11 settembre e confronto con l’anno scorso

Passando al programma del prime time, invece, anche Alfonso Signorini può ritenersi soddisfatto dei numeri ottenuti. La prima puntata del Grande Fratello, infatti, ha totalizzato ascolti notevoli, e anche più alti di quelli relativi all’esordio dell’anno scorso. Nello specifico, infatti, il reality show ieri ha intrattenuto 2.994.000 spettatori raggiungendo uno share pari al 23.01%. Il GF Night, dal canto suo, ha ottenuto 1.040.000 con share del 27.02%, mentre la live 664.000 e 20.76% di share.

Confrontando questi dati con quelli dell’anno scorso appare evidente che stavolta i telespettatori siano stati maggiori. Il debutto dell’edizione scorsa, infatti, ottenne 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share. Per quanto riguarda la parte notturna, invece, più o meno siamo su quei livelli, in quanto all’epoca il reality show totalizzò 963.000 e 28.54% di share nel GF Vip Night, mentre nel Live di 6 minuti: 693.000 con share del 22.72%. Adesso non resta che attendere per vedere se questo ritmo verrà mantenuto oppure no.