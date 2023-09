Salta la diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello i motivi di questa decisione

Una delle caratteristiche del Grande Fratello, che ha sempre contribuito a rendere il programma il più trasparente possibile, è la diretta 24 ore su 24 che solitamente va in onda sul canale 55 del digitale terrestre, Mediaset Extra, e mediante il sito web del programma.

L’edizione di quest’anno, però, come annunciato più volte anche da Alfonso Signorini, è caratterizzata da numerosi cambiamenti. Ebbene, tra di essi c’è anche una variazione che riguarda la diretta del programma. Vediamo cosa è emerso.

Ecco perché salta la diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello

A chiusura della puntata di ieri del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dato una notizia che ha destabilizzato un po’ i telespettatori del reality show. Nello specifico, il conduttore ha informato loro circa il fatto che la diretta del GF non sarebbe stata più di 24 ore. Gli autori, infatti, almeno per il momento, hanno deciso di generare un’interruzione di ben sei ore.

I telespettatori, infatti, potranno seguire le dinamiche dei concorrenti della casa più spiata d’Italia tutto il giorno, fino alle 3:00 di notte. A quel punto, poi, ci sarà un’interruzione della durata di sei ore e il collegamento riprenderà regolarmente a partire dalle ore 9:00 del mattino. Il conduttore ha motivato questa scelta dicendo che si trattasse di esigenze di produzione. Per il momento, però, non si sa nello specifico a cosa si faccia riferimento. Probabilmente, dato che quest’anno c’è un controllo maggiore sui concorrenti, si è preferito tagliare le ore notturne, durante le quali il controllo sarebbe potuto essere inferiore.

La reazione dei telespettatori del GF

Ad ogni modo, i telespettatori del Grande Fratello 2023 non sembrano aver preso esattamente nel migliore dei modi questa decisione. I fan più accaniti, infatti, hanno commentato questa decisione su Twitter e si sono detti assolutamente contrari a questa scelta presa dalla produzione del programma di Canale 5.

In ogni caso, però, c’è da dire che le cose potrebbero cambiare in corso d’opera. Alfonso Signorini, infatti, sempre nel momento in cui ha dato questo annuncio nella puntata di ieri, ha rivelato che, almeno per il momento, le cose andranno in questo modo. In seguito, poi, è probabile che si prenderanno delle decisioni differenti. I telespettatori lo sperano poiché in questa modalità si va un po’ a perdere la genuinità e la trasparenza del reality show.