Un posto al sole anticipazione mercoledì 13 settembre: Damiano rischia di morire

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nell’episodio del 13 settembre vedremo che Damiano si metterà nei guai e stavolta rischierà la sua vita. Il Renda, spinto dai suoi sentimenti per Viola, farà una mossa falsa con Eduardo e le cose si metteranno molto male.

Intanto Lara spererà di essere riuscita a fare breccia nel cuore di Roberto e di tornare presto nella sua vita ma una decisione del Ferri la spiazzerà totalmente. Intanto Micaela risveglierà l’interesse di Manuela verso qualcosa di diverso dallo studio. Le sue attenzioni cadranno su Costabile.

Anticipazioni 13 luglio: Viola capisce tutto, Lara nei guai

Quella che ci attende mercoledì sarà una puntata decisiva per Viola. La donna segue con determinazione ogni passo di Damiano ed Eduardo e ha capito che i due stanno mentendo, infatti decide di affrontare uil suo ex e lui spinto dai sentimenti che prova ancora per lei finirà per fare un passo falso, tanto da costargli quasi la vita.

Intanto, Lara sembra convinta di aver avuto la vittoria su Marina, dopo che quest’ultima ha lasciato la villa. La Martinelli infatti pensa di avere Roberto in pugno e di poter iniziare finalmente quella vita che tanto desiderava. Purtroppo, per lei le cose si metteranno malissimo, il Ferri pensando alle parole della moglie deciderà di fare il test del DNA a Tommaso

Un posto al sole: Micaela spinge la sorella a divertirsi

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Micaela ha deciso di andare in soccorso alla sorella e di volerla distrarre dallo studio. La ragazza con i suoi metodi sembra aver fatto centro.

Manuela pare iniziato ad avere interesse per Costabile, il fratello di Speranza. Ma il piano della gemella “cattiva” avrà funzionato del tutto o ci saranno altre sorprese in arrivo?