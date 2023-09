Cesara Buonamici, sapete perchè ha sempre l’occhietto chiuso? Ecco cosa le è successo

Cesara Buonamici ha debuttato quest’anno per la prima volta in tv in un ruolo totalmente diverso da quello che siamo abituati a vedere. La giornalista per anni è stato il volto del tg 5, mostrando sempre professionalità , educazione e gran de mistichezza con le parole.

Alfonso Signorini, però quest’anno ha voluto offrirle una nuova opportunità lavorativa, concedendole il ruolo di opinionista al Grande Fratello. Un ruolo che almeno per il momento sembra piacere e confermare le impressioni del conduttore

Problema all’occhio di Cesara Buonamici: ecco di cosa soffre

Sicuramente come in molti avranno notato la Buonamici ha sempre un occhietto più chiuso dell’altro. Tale “difetto” da anni cerca di coprirlo con degli occhiali scuri ma i telespettatori si sono sempre chiesti da cosa fosse dipeso tale problema.

Il problema all’occhio di Cesara Buonamici non dipende da nessun ritocchino estetico andato storto e tanto meno dalla “sindrome dell’occhio di vetro”, come altri credevano. A spiegare realmente cosa le sia accaduto e da cosa dipende questo “difetto” come qualcuno lo ha definito ci ha pensato lei stessa, condividendo un messaggio.

Grande Fratello, cos’ha Cesara Buonamici all’occhio?

L’opinionista del GF ha voluto subito tranquillizzare tutti precisando che non si tratta di nulla di grave. Nello specifico ha dichiarato di aver avuto una nevralgia al trigemino. Si tratta di un grave dolore facciale generato da un malfunzionamento del quinto nervo cranico, chiamato appunto nervo trigemino.

Il nervo in questione è fondamentale in quanto trasporta le informazioni dal viso al cervello, oltre a controllare tutti i muscoli implicati nella masticazione. Per questo motivo si è recata dal medico e dopo aver assunto un anestetico, ha avuto un blocco temporaneo al visto che l’ha portata ad avere un occhio semichiuso. Per fortuna il problema è rientrato ed oggi Cesara appare sempre splendente in televisione.