Uomini e donne oggi, 12 settembre: proposta di matrimonio inattesa, presentazione tronisti

Oggi 12 settembre 2023 è andata in onda la seconda puntata stagionale di Uomini e donne. La trasmissione ha ripreso dalla presentazione di Marco, affascinante cavaliere che già avrebbe attratto l’attenzione di Tina Cipollari ma alla fine ha scelto di ballare con Roberta.

Grande sorpresa invece per due ex di Temptation che oltre a dichiarare il loro amore è arrivata l’attesa proposta di matrimonio. Infine, spazio poi ai nuovi tronisti

Uomini e donne oggi, Giuseppe chiede a Gabriela di sposarla

Anche oggi, si è tornati a parlare degli ex protagonisti di Temptation Island. Dopo Mirko e Perla è arrivato il turno di Gabriela e dell’american boy Giuseppe. La coppia, tornata insieme, è stata ospitata nello studio di Uomini e Donne. Lui si è detto molto teso e in ansia: “No, per il momento non ho fatto nulla. Un po’ di ansia ci sta ma tutto ok”. Il ragazzo ha chiesto di poter uscire dallo studio per andare in bagno. Beh, qui è arrivato il colpo di scena.

In sua assenza Maria De Filippi ha approfittato per mandare un video con le parole di Giuseppe a Gabriela, e al termine lui è entrato facendole una proposta di matrimonio. “Voglio chiederti se mi vuoi sposare e se vuoi diventare mia moglie”, ha chiesto alla compagna.

Chi sono i nuovi tronisti di questa stagione

Alla fine, dopo questo emozionante momento, largo spazio finalmente ai nuovi tronisti. Il primo è Cristian, di cui abbiamo visto il suo video di presentazione . Dopo il suo ingresso, spazio a Brando, il secondo tronista-

Come di consueto sono scese le prime ragazze per l’appuntamento al buio. Per conoscere meglio i due tronisti, è stata realizzata una sorta di intervista doppia in stile Le Iene. Sembra per adesso che i due giovani abbiano convinto, nonostante qualche piccolo pettegolezzo che abbiamo sentito durante l’estate.