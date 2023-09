Grande Fratello 8, Alfonso Signorini toppa ancora prima di partire: la scena è da dimenticare

E’ iniziata una nuova edizione del Grande Fratello arrivata alla sua ottava stagione. Al timone del reality Alfonso Signorini che si è subito scusato con il pubblico per ciò che è successo lo scorso anno. La diretta è subita partita con il botto ma anche con qualche piccola polemica.

Il momento di presentazione di Alex Schwazer al Grande Fratello 2023 sta facendo parlare sui social network. C’è chi ironizza e chi, invece, attacca duramente Alfonso Signorini, accusandolo di essere indelicato e privo di tatto.

Alfonso Signorini ripercorre la vita di Alex Schwazer

Alfonso Signorini è subito finito nel mirino del web, dopo alcune dichiarazioni dette in diretta durante la presentazione di Alex Schwazer. Il conduttore infatti prima di farlo entrare ha deciso di mandare in onda il filmato che vede vincere il campione l’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 dei 50 km di marcia. Il momento è stato emozionante per tutti, anche per lo stesso atleta.

Il conduttore però ha fatto notare che, nel momento in cui ha capito di aver vinto, Alex si è toccato la spalla, dove teneva un fiocco nero. Alex ha precisato di aver dedicato quella vittoria a suo nonno, morto un mese prima della gara. A questo punto, Signorini ha ricordato che 4 anni dopo quella vittoria, alla vigilia delle Olimpiadi di Londra, è stato squalificato per doping, per la prima volta.

Signorini nella bufera: indelicato e privo di tatto

Parlando della squalifica ai mondiali, al pubblico a casa non è passato inosservato il modo in cui il conduttore hya subito voluto aprire l’argomento. Alex però non si è tirato indietro e ha ammesso il suo errore e le sue responsabilità per l’accaduto.

A detta di molti Alfonso è apparso indelicato nei confronti del concorrente sopratutto quando poi gli ha chiesto: “Avremo modo di parlarne… Però, perché ti sei dopato?”. Addirittura su Twitter la frase “perché ti sei dopato” finisce in tendenza. Insomma, per tantissimi telespettatori, Signorini si è mostrato indelicato e privo di tatto…