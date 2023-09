GF Cesara Buonamici fa una gaffe e Signorini s’indispettisce: “Hai fatto uno spoiler…”

Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF c’è stata una prima gaffe di Cesara Buonamici. La nuova e unica opinionista del reality show è apparsa piuttosto emozionata nel doversi cimentare in questa nuova esperienza.

Sin dalla prima puntata, la donna ha mostrato la sua inesperienza nel rivestire questi panni del tutto differenti dal suo solito. Sta di fatto che ha commesso una gaffe alquanto pesante facendo uno spoiler involontario ai concorrenti.

La gaffe di Cesara Buonamici al GF

Cesara Buonamici ha commesso una gaffe durante la diretta di ieri del GF. La donna, infatti, ha detto erroneamente ai concorrenti che ci fossero alcuni loro colleghi in un’ala alternativa della casa, ovvero, il tugurio. I protagonisti sono rimasti piuttosto spiazzati dalla cosa, sta di fatto che si sono guardati in maniera un po’ interdetta e incuriosita. Subito dopo, dunque, è stato necessario l’intervento di Alfonso Signorini.

Il conduttore, infatti, è dovuto correre ai ripari. Nello specifico, una volta chiuso il collegamento con la casa, ha richiamato Ceara facendole presente che avesse fatto uno spoiler non consentito. La giornalista del TG5, naturalmente, si è molto risentita della cosa e si è scusata. A quel punto, allora, il conduttore si è collegato nuovamente con i concorrenti ed ha chiarito loro la questione. In particolar modo, gli ha confermato che ci fossero altri protagonisti che presto sarebbero entrati in casa.

Cesara commenta i concorrenti del Grande Fratello

Ad ogni modo, al di là di questa gaffe, Cesara Buonamici è apparsa piuttosto impacciata durante la prima puntata del GF. La donna è una grande professionista, ma questa è la prima volta che si trova a ricoprire un incarico del genere. Il suo imbarazzo si è notato anche durante un fuori onda. Sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello, infatti, è stato pubblicato un video registrato durante una pausa pubblicitaria in cui c’è come protagonista l’opinionista.

Cesara, infatti, è stata invitata da un autore a rivelare cosa pensasse dei concorrenti. Ebbene, la giornalista ha detto di essere convinta che questo sia un cast davvero ben fatto, composto da tante persone semplici e sincere, che desiderano mettersi in gioco in una nuova esperienza. Dal video, però, sono spiccati i suoi modi di fare pacati e un po’ timidi. Piacerà ai telespettatori? Vedremo.