Temptation Island, incidente per Greta Rossetti: “Sono caduta dalle scale” come sta ora

Greta Rossetti ha avuto un incidente domestico che ha deciso di raccontare ai suoi fan di Instagram. La giovane, dopo aver partecipato al confronto con il suo fidanzato e Perla e Igor a Uomini e Donne, ha voluto ringraziare i suoi fan per l’immenso affetto ricevuto.

Subito dopo, però, ha raccontato di una disavventura che le è capitata. I suoi fan, ovviamente, si sono preoccupati per lei ed hanno cominciato a mandarle messaggi per sapere come stesse. Ebbene, vediamo cosa le è successo e come sta adesso.

Ecco che incidente ha avuto Greta Rossetti: il racconto

In queste ore, Greta Rossetti si è sfogata con i suoi fan ed ha rivelato di aver avuto un incidente. La ragazza ha detto di non essere assolutamente in forma in quanto è caduta dalle scale. Purtroppo, nell’impatto, ha urtato con il polso e si è fatta molto male. Subito dopo, infatti, ha mostrato una certa difficoltà nei movimenti. Greta ha ammesso di essere un po’ preoccupata per quello che le è accaduto in quanto a breve ha degli impegni a cui tiene particolarmente.

Nello specifico, la giovane ha detto di essersi iscritta ad un corso di boxe, in quanto è uno sport che ha sempre ammirato e desiderato praticare. Fino ad oggi, però, non è mai riuscita a realizzare questo desiderio. Tra qualche giorno dovrebbe cominciare questa nuova attività, pertanto, necessità di tutta la mobilità possibile, soprattutto nei polsi. Riuscirà, dunque, nel suo intento?

Come sta ora Greta e le sue parole dopo confronto a Uomini e Donne

Stando a quanto emerso dai social, pare che dopo un urto molto forte dovuto all’incidente dalle scale, Greta Rossetti sia in netto miglioramento. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui si è mostrata intenta a svolgere le sue solite commissioni giornaliere e ad adempiere ai suoi impegni. La ragazza non è più tornata sulla faccenda e questo lascia ben sperare i fan che le sue condizioni siano migliorate.

Ad ogni modo, al di là di questo piccolo inconveniente, Greta ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi fan per i complimenti ricevuti dopo la sua apparizione a Uomini e Donne. In molti le hanno detto di essere stata davvero educata nel non intervenire e interferire nel confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. In merito alla relazione con quest’ultimo, infine, tutto sembra procedere nel migliore dei modi.