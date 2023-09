Uomini e Donne spoiler 13 settembre: toccante video su Manuela, ospiti Francesca e Manuel

Nella puntata del 13 settembre di Uomini e Donne si continuerà con la terza parte della registrazione effettuata il 24 agosto. In tale occasione vedremo che si continuerà a parlare delle dinamiche inerenti Temptation Island.

Dopo la proposta di matrimonio inattesa di Giuseppe a Gabriela, quest’oggi saranno ospiti Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Oltre che parlare di loro, poi, ci sarò anche la presentazione della nuova tronista donna. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Confronto tra Francesca e Manuel a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di mercoledì 13 settembre di Uomini e Donne vedremo che l’attenzione sarà ancora puntata su Temptation Island. Stavolta, ospiti in studio saranno Manuel Maura e Francesca Sorrentino. I due hanno molto incuriosito il pubblico da casa, soprattutto per i modi di fare di lei. La giovane è stata molto apprezzata per la sua bontà e gentilezza. Anche in studio trapeleranno queste sue peculiarità e in molti si complimenteranno con lei.

Per contro, invece, alcuni attaccheranno Manuel. Anche Tina Cipollari pare non esiterà a dire al ragazzo tutto quello che pensa di lui. Ad ogni modo, i due spiegheranno di aver interrotto la loro relazione in quanto lui si è reso conto di non provare più lo stesso sentimento per lei. Quest’ultima, dal canto suo, in questo periodo è stata acclamata come nuova tronista. La conduttrice, allora, toccherà la questione.

Spoiler 13 settembre: il toccante video su Manuela

Durante la puntata del 13 settembre di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi dirà a Francesca Sorrentino di reputarla idonea come nuova tronista del programma, tuttavia, crede che questo non sia il momento adatto. La conduttrice ammetterà di vedere la ragazza ancora troppo ancorata al passato e legata al suo ex. Pertanto, preferisce aspettare un po’ di tempo prima di fare eventualmente la proposta.

La giovane si troverà d’accordo con la padrona di casa e la ringrazierà. Successivamente, poi, si tornerà a parlare di trono classico. Nello specifico, dopo la presentazione di Brando e Cristian, vedremo che sarà presentata anche Manuela. Lei è una ragazza di 34 anni nata a Brindisi. La giovane si è dipinta timida, testarda e dolce. Manuela ha una storia davvero molto toccante alle spalle in quanto la sua famiglia ha vissuto tantissimi problemi, sia economici, sia di salute. Per il futuro, la giovane sogna di trovare un amore, che duri tutta la vita. (Clicca qui per il video)