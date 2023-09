Uomini e Donne spoiler 14 settembre: Barbara ritorna, Gemma esce con due uomini

Nella puntata del 14 settembre di Uomini e Donne sarà trasmessa la prima parte della registrazione effettuata il 28 agosto. In tale occasione vedremo che ci saranno dei grandi ritorni in studio, tra cui quello di Barbara De Santi.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, la donna racconterà di essere uscita con ben due cavalieri, con uno dei quali c’è stato anche un bacio. Le cose, però, prenderanno una piega inaspettata. Vediamo quello che accadrà.

Grandi ritorni a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 14 settembre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi comincerà la messa in onda facendo notare la presenza di vecchie conoscenze del programma. A destare particolare sgomento, naturalmente, sarà il ritorno di Barbara De Santi. La donna scambierà qualche parola con i presenti e dirà di essere desiderosa di trovare finalmente un uomo da avere accanto per la vita.

Oltre a lei, poi, tornerà anche Gero, un ragazzo che prede parte al programma nell’edizione 2020/2021. Come se non bastasse, poi, tornerà anche Silvio. Quest’ultimo ebbe una frequentazione con Gemma Galgani un po’ di tempo fa. Restando sempre in tema di dama bianca, quest’ultima siederà al centro dello studio e racconterà quello che ha fatto nei giorni precedenti. Nello specifico, è uscita con due cavalieri.

Spoiler 14 settembre: Gemma esce con due uomini, novità per Roberta

Nel corso della puntata del 14 settembre di Uomini e Donne vedremo che Gemma svelerà di essere uscita con Maurizio. Il cavaliere si è presentato da lei con un girasole che, purtroppo, si è appassito, a causa del lungo viaggio in auto per arrivare a Torino. I due sdiranno di essersi trovati molto bene. Gemma, però, è uscita anche con un altro cavaliere di nome Tonino. Tra i due c’è stato anche un avvicinamento fisico, sta di fatto che c’è stato un bacio a stampo.

In puntata, però, la Galgani dirà di non voler continuare questa conoscenza in quanto interessata solo a Maurizio. I due, così, continueranno la loro conoscenza da soli. Roberta Di Padua, invece, si relazionerà ad un nuo9vo cavaliere. Lui è Marco, il quale è uscito anche con altre due dame. Le altre donne, però, riveleranno di non voler proseguire, quindi, anche in questo caso, la conoscenza proseguirà solamente tra loro due. Non mancherà, inoltre, una discussione particolarmente accesa tra Tina Cipollari ed Elio.