Grande Fratello 8, si parte malissimo: chiesta squalifica immediata per il concorrente

A poco sono servite le raccomandazioni e i buoni propositi da parte di Pier Silvio e Alfonso Signorini per questa nuova edizione del GF. Nelle ultime ore è accaduto qualcosa di molto grave che ha fatto storcere il naso ai telespettatori. Nel dettaglio, Paolo Masella rischia un duro provvedimento o addirittura la squalifica per una battuta sconcertante fatta nella casa nei confronti di Alex Schwazer.

Il ragazzo si è distinto per il suo accento romano marcato e per il suo dire le cose in maniera schietta, ma quanto detto in queste ore potrebbe costargli molto caro. Infatti, il macellaio si trovava in giardino quando si è rivolto ad Alex Schwazer in tono scherzoso, facendo riferimento al suo allenamento, ma ha insinuato una cosa abbastanza grave che ha il giro del web.

Grande Fratello 8: Paolo nella bufera per alcune esternazioni

Mentre Alex si trovata sul tapis roulant, Paolo se ne è uscito con una frase davvero infelice che ha creato imbarazzo e sgomento sia in Casa che tra il pubblico: “Oggi se ricomincia a droga? Ehm a fare gli integratori. Se li ricominci a prendere te li portano”.

Il campione olimpico non gli ha risposto, mentre Paolo se ne è subito dopo andato ridacchiando. Questa però non è l’unica uscita infelice che ha fatto il ragazzo, infatti a tal proposito Alfonso assieme a Pier Silvio starebbero pensando di squalificarlo.

Masella a rischio squalifica immediata

Ieri sera sempre Paolo Masella, mentre parlava con Letizia si è lasciato andare ad un’altra delle sue offendendo la città di Napoli. Infatti, il macellaio romano ha detto che secondo lui la città partenopea non rientra nei primi cinque posti tra le città italiane con più cultura e artistiche, preferendo oltre a Roma anche Firenze e Venezia.

Queste esternazioni hanno fatto indispettire il pubblico in generale e soprattutto i napoletani che si sono scagli pesantemente contro il concorrente. Adesso bisognerà vedere cosa succederà