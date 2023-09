Amici 23 cambia programmazione: a rischio il daytime

Brutte notizie per i fan di Amici 23. L’appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi riprenderà da domenica 24 settembre nella fascia del primo pomeriggio domenicale ma, al momento, è fortemente a rischio la messa in onda del daytime feriale.

La striscia quotidiana trasmessa dopo Uomini e donne, quest’anno dovrebbe lasciare spazio alla messa in onda della soap opera La Promessa. Ma andiamo a vedere insieme il motivo di tale cambiamento.

Amici 23 cambia programmazione: cancellato il daytime per tutto l’autunno

L’appuntamento con l’amatissima scuola di Amici sta per tornare sul piccolo schermo. La prima puntata di questa edizione debutterà domenica 24 settembre nella fascia oraria che va dalle ore 14 alle 16:30 circa. Un debutto atteso da parte del pubblico che, nel corso di questo appuntamento d’esordio, avrà modo di conoscere i nuovi allievi ma anche i nuovi professori. Infatti, sono in arrivo delle piccole modifiche per quanto riguarda il cast degli insegnanti. Arisa lascia la scuola e al suo posto vedremo Anna Pettinelli.

Un ritorno molto gradito dai fan in quanto nelle scorse edizioni ha sempre dimostrato tutta la sua professionalità. Ma a quanto pare la vera novità di quest’anno riguarda il daytime. La messa in onda della striscia quotidiana rischia di saltare per tutta la stagione autunnale, in modo tale da lasciare spazio alla messa in onda de La Promessa, la fortunata soap opera che sta ottenendo ascolti davvero soddisfacenti.

A rischio il daytime di Amici 2023/2024 nel pomeriggio di Canale 5

Il motivo di tale decisione sarebbe stata presa per evitare che le puntate di La Promessa vengano spezzettate. Non solo in questo modo i fan avranno la possibilità di seguire con attenzione la loro soap opera ma anche di non ritrovarsi a vedere Amici di pomeriggio giusto per 15 minuti.

Infine, stesso discorso vale anche per il talk show condotto da Myrta Merlino è tra i programmi di punta della stagione televisiva Mediaset e si sta cercando di preservarlo con un traino importante, come quello che La Promessa sarebbe in grado di assicurargli.