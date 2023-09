Grande Fratello, Letizia Petris attaccata dalla sua ex e l’attuale compagna: svelati altarini

I concorrenti del Grande Fratello stanno iniziando pian piano a farsi conoscere e tra questi c’è anche Letizia Petris. Quest’ultima, durante una chiacchierata con Rosy Chin ha fatto coming out ed ha svelato di aver avuto una relazione con una ragazza quando aveva 17 anni.

Attualmente è fidanzata con un ragazzo chiamato Andrea Contadini ma, a quanto pare, ci sono ancora degli strascichi legati alla sua precedente relazione. La sua ex e, soprattutto, l’attuale fidanzata di quest’ultima, sono intervenute sui social per smentire alcune affermazioni fatte dalla concorrente ed hanno svelato altarini. Vediamo cosa è successo.

Le accuse della ex di Letizia Petris contro la concorrente del Grande Fratello

Letizia Petris si è aperta con alcune concorrenti del Grande Fratello ed ha ammesso di aver avuto una relazione con una ragazza diversi anni fa. A tal riguardo, ha svelato di aver sofferto tanto in quanto è stata pesantemente attaccata e si è sentita come una persona sola attaccata da un “branco di lupi”. Dopo aver fatto queste dichiarazioni, la sua ex e l’attuale fidanzata hanno sentito il bisogno di intervenire per raccontare la loro versione dei fatti.

Per quanto riguarda la sua ex Nicole Conte, quest’ultima si è sfogata sui social dicendo innanzitutto che la relazione con Letizia non risale a tanti anni fa, ma a non molto tempo fa. Inoltre, ci ha tenuto a precisare di essere sempre stata lei ad essere tradita, pertanto, questo abito da vittima che ha deciso di indossare la Petris non le si addice minimamente. La ragazza, poi, ha definito la sua ex come una persona falsa e ipocrita. (Continua dopo la foto)

L’attuale compagna di Nicole sbotta contro Letizia

Come se non bastasse, poi, ad attaccare Letizia Petris ci ha pensato anche l’attuale compagna della sua ex, Francesca Frigieri, che è stata molto dura contro la concorrente del Grande Fratello. In particolar modo, infatti, la giovane ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha accusato la concorrente di essere una persona cattiva. In casa ha dichiarato di reputare Nicole un capitolo chiuso da anni, ma così non sarebbe. La giovane, infatti, pare abbia cercato di interferire nell’attuale rapporto tra Nicole e Francesca cercando di separarle.

Letizia avrebbe addirittura creato contatti falsi facendo delle segnalazioni false sul loro conto per far in modo che si lasciassero. Dunque, alla luce di tutto ciò, non sarebbe affatto vero che la Petris reputi quello con la sua ex un capitolo archiviato da anni. Inoltre, non è stata affatto attaccata da un “branco di lupi” in quanto è stata lei stessa a commettere errori e comportarsi in modo improprio.