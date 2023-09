Uomini e Donne, segnalazione su un corteggiatore di Manuela, in realtà è famoso: “Ecco cosa cerca”

Uomini e Donne ha aperto i battenti da poco e già sono tanti i gossip che si stanno diffondendo sul web. In queste ore, infatti, è spuntata una segnalazione su un corteggiatore di Manuela.

Nella puntata di ieri del talk show pomeridiano, infatti, è stata presentata la nuova tronista donna e, insieme a lei, anche i corteggiatori. Tra di loro, però, ne è apparso uno in particolare che sta generando molto sgomento. Vediamo per quale motivo.

Ecco chi è il corteggiatore di Manuela protagonista della segnalazione

In queste ore è spuntata sul web una segnalazione su di un corteggiatore di Manuela di Uomini e Donne. Dopo la presentazione della ragazza, la quale ha dato luogo ad un video piuttosto toccante, sono stati presentati i corteggiatori. Uno di loro ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori. Nello specifico, stiamo parlando di Angelo. Il ragazzo, apparentemente, potrebbe sembrare una persona comune, ma i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un particolare.

Lui, infatti, non è una persona estranea al mondo dello spettacolo, ma è piuttosto un cantante che si diletta nel riprodurre musica neomelodica. Lui è Angelo Famao, autore di uno dei brani di maggiore successo intitolato “Tu si a fine do’ munno”. Una volta riconosciuto, dunque, in molti non hanno potuto fare a meno di credere che, in realtà, il giovane sia lì solamente per visibilità e, perché no, per trovare un’impresario musicale. Pare, infatti, che fino a due settimane fa stesse frequentando anche una ragazza. (Continua dopo la foto)

Una ragazza difende il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne

La segnalazione sul corteggiatore di Manuela di Uomini e Donne sta facendo il giro del web e in tanti si stanno ponendo delle domande sul suo conto. Per il momento, però, in studio di lui non si è affatto parlato, sta di fatto che non si sa neppure se resterà in trasmissione oppure no. C’è da dire, però, che a fronte di questa segnalazione un po’ malpensante, è pervenuta anche un’altra notizi diametralmente opposta.

Nel dettaglio, infatti, una ragazza ha deciso di spezzare una lancia in favore di Angelo. La protagonista ha detto di reputarlo un bravissimo ragazzo che, nonostante tutto, attualmente lavora come muratore ed è molto umile. La giovane ci ha tenuto a precisare di non conoscere i dettagli della sua vita privata, tuttavia, lo reputa una persona a posto.