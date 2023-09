Un posto al sole, anticipazioni giovedì 14 settembre: Nunzio è in guai seri

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni c fanno sapere che nella puntata del 14 settembre ci saranno grandi colpi di scena che riguarderanno Roberto e Nunzio.

Il piano di Lara Martinelli sembrerà sempre più vicino a crollare mentre Massaro potrebbe imbattersi in inaspettate intromissioni… Curiosi di scoprire tutti i principali dettagli su UPAS?

Un posto al sole, anticipazioni 14 settembre: Roberto vuole fare il test del DNA

Roberto è in piena crisi. Il Ferri dopo le insinuazioni di Marina ha iniziato ad avere dubbi su su Lara e su suo figlio Tommaso. Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che per l’imprenditore sarà finalmente arrivato il momento di fare i conti con quella che potrebbe essere una dura realtà.

E se Lara gli avesse davvero mentito sarebbe un duro colpo da digerire. Quindi per tranquillizzarsi e per cercare di capire chi mente tra la Martinelli e la Giordano, Roberto informerà Lara di voler fare un test del DNA sul bambino. Una richiesta che ovviamente manderà in crisi la donna, dato che a questo punto il suo castello potrebbe crollare. Cosa si inventerà?

Anticipazioni giovedì: Nunzio adesso è in guai seri!

Le anticipazioni di Un posto al sole, ci fanno sapere che per Nunzio inizierà a preannunciarsi un periodo di certo non semplicissimo. Per lui, infatti, sono in arrivo notizie non proprio piacevoli. E proprio ora che sentimentalmente non gliene va bene una! A dargliele sarà proprio Silvia!

Le anticipazioni non svelano di più ma ci fanno sapere che il Cammarota si metterà nei guai con Michele. Che si tratti di un problema economico che non gli consentirà più di rimborsare il prestito al Saviani?? Guido infine sarà di nuovo preso dai Massaro che cercherà in lui un complice per i suoi piani.