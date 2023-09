Ilary Blasi fuori da Mediaset? La show girl viaggia in acque non proprio cristalline

Cosa ne sarà del futuro lavorativo di Ilary Blasi a Medaset? Ecco come stanno le cose

Ormai sono mesi che si parla di un addio da Mediaset di Ilary Blasi. Pier Silvio Berlusconi infatti quest’anno ha rivoluzionato a pieno la rete con tanti addii e nuove regole per quanto riguarda i programmi.

Dopo il siluro fatto a Barbara D’Urso nel mirino è finita anche la Blasi. A tal proposito ecco cosa è venuto fuori adesso… Dagospia ha svelato i dettagli riguardanti ciò che potrebbe davvero accadere nel futuro dell’ex moglie di Francesco Totti come volto di Canale 5.

Ilary Blasi fuori da Mediaset? Ecco come stanno le cose

Secondo quando riporta il portale, Ilary Blasi non avrebbe fatto la stessa fine di della D’Urso. Al momento la conduttrice è in bilico in quanto nessuno sa se si farà l’isola dei famosi. Insomma, tutto dipende dal reality e da cosa deciderà Pier Silvio.

Se il programma tornerà ufficialmente in onda nella prossima primavera, ci dovrebbe essere ancora una volta la Blasi alla conduzione. Per il momento però non è stata presa nessuna decisione.

Nessun addio per la show girl romana: si attendono notizie

Dagospia dichiara che le voci che circolano su la Blasi da tempo sono molto tragiche ma nulla n realtà è così. La conduttrice non è stata cacciata da Mediaset e a breve tornerà sul piccolo schermo. Intanto, mentre si parla del suo futuro in televisione, Ilary Blasi si gode serenamente la sua nuova vita sentimentale.

Infatti, la conduttrice romana si sta godendo le vacanze con il suo Bastian Muller. Il nuovo numero del settimanale di Chi ha pubblicato gli scatti che ritraggono la coppia mentre si diverte in un resort in Toscana. I due si trovano insieme alla figlia di lei, Isabel. Il prossimo 20 settembre, Ilary dovrò tornare in tribunale dove ci sarà la nuova udienza per la lotta legale contro l’ex marito.