GF, Paolo Masella brutta frase ad Alex Schwazer: c’entra la droga, web furioso (VIDEO)

Paolo Masella non sta perdendo occasione per farsi conoscere nella casa del GF. Dopo aver detto delle frasi poco carine su Napoli, il giovane si è reso protagonista di un altro scivolone che sta generando molto sgomento.

In particolare, infatti, durante una chiacchierata goliardica con Alex Schwazer, il macellaio tanto amato da Alfonso Signorini ha detto una frase che riguarda la droga. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

L’uscita infelice di Paolo Masella su Alex Schwazer

In queste ore, Paolo Masella ha pronunciato una frase nei riguardi di Alex Schwazer che sta generando particolare sgomento. I concorrenti, come spesso capita, si intrattengono facendo attività fisica, per far passare il tempo. Alex, dunque, si trovava sul tapis roulant quando, improvvisamente, Paolo gli ha detto una frase infelice. Nello specifico, il macellaio ha detto al suo interlocutore che da oggi sarebbe tornato a drogarsi.

Prima di portare a compimento la frase, però, il giovane si è interrotto, rendendosi conto di aver detto una cosa un po’ troppo forte. Successivamente, infatti, si è corretto ed ha detto che da oggi sarebbe tornato a prendere gli integratori. Alex è rimasto piuttosto freddo nei riguardi del compagno d’avventura, molto probabilmente poiché non sapeva che cosa rispondergli esattamente.

Pubblico del GF vuole il macellaio fuori

I telespettatori del GF, naturalmente, non hanno potuto fare a meno di udire perfettamente la frase pronunciata da Paolo Masella nei riguardi di Alex Schwazer. Tutti sono apparsi particolarmente indignati per l’assoluta mancanza di rispetto mostrata dal giovane. Quest’ultimo sa perfettamente die trascorsi avuti da Alex, il quale è stato accusato di doping ed è stato squalificato due volte dalle Olimpiadi.

In seguito, poi, è emersa la verità e si è scoperto che non fosse colpevole di tali reati. Ad ogni modo, per Schwazer si tratta comunque di un tasto particolarmente delicato, pertanto, Paolo avrebbe potuto evitare, così come si sarebbe potuto risparmiare anche altre uscite infelici. Il giovane si è reso protagonista di frasi infelici su Napoli, dicendo di non reputare questa città un luogo con cultura e storia alle spalle. Inoltre, ha anche parlato con Rosy Chin delle strategie del GF, cosa piuttosto strana per uno che ha dichiarato di non aver mai visto una puntata e non conoscere le dinamiche del gioco. Il popolo del web, dopo questi scivoloni, si sta già auspicando la sua uscita dal Grande Fratello.