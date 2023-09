Lutto a Uomini e donne, morto il simpaticissimo cavaliere: l’annuncio scioccante

Un gravissimo lutti ha interessato il programma di Maria De Filippi. A darne l’annuncio nella giornata di ieri la famiglia dell’amatissimo ex cavaliere del parterre over. Stiamo parlando di Donato Barbuzzi che è venuto purtroppo a mancare. Nel breve messaggio con cui si informa i follower della triste notizia, si comunica anche la prossima chiusura del profilo Facebook.

I familiari dell’uomo fanno sapere che a seguito della disputa il suo account verrà adesso disattivato e chi fino ad oggi lo ha seguito dovrà smettere di farlo per forza maggiore, come è giusto che sia

Uomini e donne: addio a l’ex cavaliere Donato

Donato ha fatto parte di Uomini e Donne fino al 2014, anno in cui salutò il programma, complice la conoscenza di una signora lontano dai riflettori.

Il triste post con cui si annuncia la scomparsa dell’ex partecipante del dating ha scosso molto gran parte degli utenti, che nei commenti hanno voluto fare le condoglianze alla famiglia. Ovviamente a stringersi attorno al loro dolore anche tutta la redazione di Maria De Filippi

Lieta notizia per una ex partecipante di Ued

Negli ultimi giorni, inoltre, un altro ex volto di Uomini e Donne ha fatto parlare di sé. Sara Shaimi, ex tronista del dating show, ha partorito pochi giorni fa dando la notizia insieme al compagno Sonny Di Meo. L’annuncio ha scatenato grande entusiasmo da parte dei fan della coppia, che hanno quindi lasciato numerosi messaggi di affetto

. A far loro le congratulazioni anche diversi ex volti di Uomini e Donne, come l’ex tronista Teresa Langella e l’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo. Nonostante i numerosi tira e molla tra Sara e Sonny, i due erano convolati a nozze lo scorso marzo, mentre ad aprile era arrivato l’annuncio della gravidanza.