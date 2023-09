Oroscopo 17 settembre 2023, classifica: Vergine consapevoli, colpi di testa per Pesci

Le previsioni dell’oroscopo del 17 settembre invitano i Toro ad essere più propositivi e a non arrendersi mai, Gli Scorpione, invece, sono per indole molto passionali, ma a volte bisognerebbe riflettere un po’ di più prima di dire cose di troppo

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. Ottimo momento per voi per cimentarvi in nuove avventure e per allargare i vostri orizzonti. Se state pensando di iniziare un nuovo progetto professionale, siete favoriti, quindi, insistete.

2 Leone. Secondo l’oroscopo del 17 settembre, i nati sotto questo segno hanno bisogno di essere un po’ incoraggiati. Il momento è favorevole, ma potrebbe esserci qualche incertezza di troppo che vi inibirà.

3 Acquario. In amore siete favoriti, quindi, è il caso di approfittarne. Se siete alla ricerca di nuove avventure ed esperienze, questo è il momento adatto. Cercate di badare alla vostra salute fisica e mentale.

4 Scorpione. Siete molto passionali, nel bene e nel male. Cercate di contare fino a 10 prima di dire tutto quello che vi passa per la mente. In ambito professionale, invece, è necessario osare un po’ di più.

5 Sagittario. Siete molto rassegnati in questo momento, cosa che nella vita non paga. Bisogna sempre lottare e andare avanti. Ci sono delle buone opportunità sul lavoro, non fatevele sfuggire.

6 Toro. Potrebbe nascere qualche piccola polemica con i nati sotto i segni di fuoco. Cercate di riflettere prima di prendere decisioni affrettate. Giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro, siate più propositivi.

Previsioni 17 settembre ultimi sei segni

7 Vergine. In questo momento state acquisendo man mano delle consapevolezze, quindi, cercate di darvi da fare e di approfittarne per prendere delle decisioni importanti. Non siate troppo polemici.

8 Bilancia. Ci sono delle incertezze che potrebbero portarvi a vivere dei momenti di sconforto. Ad ogni modo, la presenza di una persona cara potrebbe rivelarsi di grande aiuto, non demordete

9 Cancro. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 17 settembre vi esortano a concentrarvi un po’ di più sui vostri bisogni. In ambito professionale siete un po’ confusi su alcune decisioni da prendere, ci vuole una piccola fuga.

10 Capricorno. Vi trovate immersi tra tante scartoffie e questioni a cui badare. Cercate di non farvi prendere troppo la mano e di riflettere prima di prendere delle decisioni in maniera un po’ troppo affrettata.

11 Gemelli. Siete pronti per proiettarvi verso nuovi orizzonti, ma cercate di essere lungimiranti e di riflettere bene sui pro e i contro di una nuova avventura. In amore vi sentite un po’ stralunati.

12 Pesci. Potreste essere spinti a fare dei colpi di testa. Cercate di riflettere prima di prendere delle decisioni affrettate che riguardano il vostro futuro. In amore è importante ascoltare i bisogni della persona amata.