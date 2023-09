Anticipazioni Verissimo sabato 16 e domenica 17 settembre 2023: arriva il desideratissimo sex simbol e non solo…

Anche per questo week end è previsto un fine settimana ricco di ospiti e tante storie da raccontare, nel salotto di Verissimo.

Silvia Toffanin la scorsa settimana è ritornata sul piccolo schermo, con grande successo e grandi ascolti. Ma chi ospiterà nel suo salotto oggi e domani? Vediamo insieme tutte le anticipazioni

Anticipazioni Verissimo 16 e 17 settembre: due attori di Terra Amara

E’ alle porte un nuovo week ricco di ospiti, interviste esclusive e intrattenimento, su Canale 5. Inoltre, c’è da dire che questa Domenica, 17 settembre 2023 riparte anche una nuova edizione Domenica In, il varietà di Mara Venier che vedrà tantissimi volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, in studio.

Per quest’anno Pier Silvio Berlusconi ha confermato il doppio appuntamento di Silvia Toffanin, dato che lo scorso anno, il format ha riscosso un ottimo seguito in termini di ascolti. Ma chi riceverà oggi Silvia? Beh, anche per questo week è previsto il ritorno di uno degli attori amatissimi di Terra Amara. Stiamo parlando del sex simbol Uğur Güneş, attore turco che veste i panni del personaggio Ylmaz. Ma non solo oggi vedremo anche arrivare l’attrice Micaela Ramazzotti, dove al festival del Cinema di Venezia ha presentato il suo primo film da regista “Felicità”. Poi sarà ancora la volta di Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi, Alena Seredova e Orietta Berti.

Per quanto riguarda l’appuntamento di Domenica 17 troveremo negli studi della Toffanin, un altro personaggio di Terra Amara. Si tratta di Murat Ünalmış che veste i panni di Demir. Poi ancora sarà la volta di Emanuele Filiberto di Savoia, Iva Zanicchi e Barbara Palombelli, appena tornata in onda con la nuova stagione di Forum, e per la prima volta ospite di Verissimo ci sarà Edwige Fenech, attrice francese naturalizzata italiana.

Mara Venier torna con Domenica In: gli ospiti

Come detto in precedenza, per questa domenica è previsto anche il ritorno di Mara Venier a Domenica In. Domani 17 settembre la conduttrice riapre le porte del suo varietà con tantissimi ospiti, musica e intrattenimento.

La zia degli italiani avrà in studio Daniela Di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso lo scorso 31 agosto da un minorenne armato dopo una lite. Altri ospiti saranno I Pooh, Carlo Verdone, il regista Matteo Garrone, poi la band The Kolors, Matteo Bocelli.