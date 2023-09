Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sposano: lei “Ho fatto il test di gravidanza”

Nonostante siano passati diversi mesi da quando Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno lasciato il GF si continua a parlare di loro. La coppia si è lasciata e ripresa diverse volte, ma sembra che adesso qualcosa sia accaduto di molto importante. E’ difficile capire dove finisce il gioco del gossip e dove comincia la relazione vera e e propria.

Non si contano più le volte in cui i due si sono detti addio o per lo meno lo abbiamo dichiarato, salvo poi rispuntare assieme. Fatto sta che ora la venezuelana ha intrapreso una nuova avventura televisiva, Il Gran Hermano Vip, ovvero il GF spagnolo e qui si è lasciata andare a confessioni molto intime

Oriana Marzoli incinta? Ecco come realmente le cose

Oriana parlando con i suoi nuovi compagni di avventura ha dichiarato che Daniele le avrebbe chiesto di sposarla e che si è ritrovata pure a fare un test di gravidanza. La Marzoli ha spiegato che non è che ha avuto un ritardo ma si è sentita molto strana in quel periodo, avendo nausee continue. ’

. Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione”. Insomma, al momento Oriana non sembra in attesa e pare che Dal Moro abbia sia sbiancato solo al ‘pensiero di diventare padre

Daniele Dal Moro pronto a sposare la sua Oriana

Parlando sempre con gli altri inquilini in casa, Oriana ha raccontato che Daniele non è stato molto felice di vederla in un altro GF. A tal proposito hanno litigato e lui le avrebbe detto che quando uscirà o si lasciano o si sposano…

Beh, lui sarebbe più propenso a convolare a nozze. Inoltre, il suo desiderio è anche quello di convivere assieme, e pare che Oriana quando tornerà in Italia si trasferirà a Verona.