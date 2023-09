Terra amara anticipazioni: salto temporale nella soap, inaspettato ritorno a Cukurova

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni turche ci fanno sapere che nelle prossime settimane, dopo la morte di Yilmaz ci sarà un vero e proprio salto temporale che gli scenari della soap opera ma anche dello stesso paesino Cukurova.

Zuleja farà fatica a riprendersi mentre Gaffur deciderà di lasciare il paese assieme alla moglie per trasferirsi in Germania. Una decisione che manderò su tutte le furie Demir, ma alla fine l’imprenditore dovrà farsene una ragione. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Terra Amara anticipazioni italiane: Yilmaz muore, Gaffur lascia Cukurova

Le immediate cure in ospedale non bastano a salvare l’Akkaya: Yilmaz muore nelle prossime puntate inedite Terra Amara, lasciando la sua amata Züleyha distrutta dal dolore. Con il passare del tempo, però, la giovane deciderà di prendere in mano la sua vita e dare una svolta alla propria esistenza. A darle sostegno ci penserà Demir che le chiederà di restare alla villa, provando una volta per tutte ad essere una vera famiglia

Dopo un iniziale rifiuto la Altun accetterà, mettendo bene in chiaro però che vivranno in due aree diverse della tenuta. Züleyha tornerà così a villa Yaman. Gaffur invece dopo aver ricevuto una lettera dal centro per l’impiego in Germania decide di trasferirsi con la sua famiglia nella nuova cittadina. Tale decisione manderà su tutte le furie il padrone e tra i due ci sarà un duro scontro.

Terra Amara spoiler turchi: arriva il salto temporale che cambia tutto

Con la morte di Yilmaz i telespettatori appassionati di Terra Amara assisteranno ad un vero e proprio salto temporale nella soap opera turca. Le anticipazioni ci fanno sapere che Zuleja erediterà tutto l’impero di Hunkar e sarà lei la nuova padrona della villa.

Inoltre, anche Gaffur farà presto ritorno a Cukurova dopo aver capito di sentire troppo la mancanza delle sue origini. L’uomo ottiene di nuovo il suo lavoro alla tenuta ma anche il rispetto da parte di tutti gli altri braccianti.