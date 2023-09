Grande Fratello, Fiordaliso canta, ma fa una gaffe clamorosa, spettatori senza parole (VIDEO)

Ieri sera i concorrenti di questo Grande Fratello si sono lasciati andare ad una serata di balli e canti e, ad esibirsi, è stata soprattutto la cantante Fiordaliso. La donna ha intrattenuto i suoi coinquilini cimentandosi nel suo brano “Non voglio mica la luna”.

Durante la performance, però, la concorrente ha commesso una gaffe clamorosa che ha lasciato tutti senza parole. La maggior parte dei telespettatori, infatti, è rimasta basita e si è riversata sul web per commentare. Vediamo cosa è successo.

La terribile gaffe di Fiordaliso

Notte movimentata nella casa del Grande Fratello, soprattutto per Fiordaliso. La donna ha deciso di deliziare i suoi coinquilini cantando uno dei suoi brani di maggiore successo. Purtroppo, però, durante la performance, è accaduto qualcosa di impensabile. La cantante, infatti, ha voluto cimentarsi nelle note più alte e difficili commettendo una gaffe clamorosa. Fiordaliso, infatti, ha preso delle stecche epocali, che hanno lasciato di sasso tutti.

Resasi conto probabilmente di non essere abbastanza allenata per arrivare a quelle tonalità, la cantante si è zittita e si è limitata semplicemente a mimare il brano, inserendo qualche parolina qua e là. I concorrenti hanno fatto finta di niente e si sono comunque complimentati con lei per la performance, contrariamente a quanto invece è accaduto sul web. I telespettatori, infatti, sono stati molto più severi. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

Notte movimentata al Grande Fratello: lite con Claudio

Dopo la pessima esibizione di Fiordaliso nella casa del Grande Fratello, in molti si sono scagliati contro di lei. Alcuni ci sono andati giù pesanti insultandola e accusandola di poter cantare solo in playback. Altri, invece, sono stati un po’ più pacati e razionali. Nello specifico, questi ultimi hanno posto l’accento sul fatto che fosse normale anche per una cantante stonare in quanto nel canto è necessario un allenamento continuo.

Cantare così a freddo note così alte come ha fatto Fiordaliso avrebbe certamente portato a degli errori. Fiordaliso, inoltre, ieri è stata protagonista anche di una lite con Claudio Roma. Quest’ultimo, durante un gioco, l’ha accusata di avere meno sogni e motivazioni di altri concorrenti in quanto ha il doppio della loro età. Questa uscita del ragazzo non è affatto piaciuta alla donna né, tanto meno, al resto degli inquilini, pertanto, è scoppiata una forte discussione. Anche gli utenti del web si sono schierati dalla parte della cantante definendo “troglodita” Claudio