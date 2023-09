Tale e Quale Show, Carlo Conti sbugiarda Cristina Scuccia: ecco cosa pretendeva

Da poco c’è stata la conferenza stampa di Tale e Quale Show e Carlo Conti ha affrontato anche la faccenda inerente Cristina Scuccia. L’ex suora avrebbe dovuto prendere parte al talent show di Rai 1 ma, alla fine, qualcosa è andato storto.

In questi giorni sono già trapelate le motivazioni che hanno fatto saltare gli accordi tra le parti. Stavolta, però, ad intervenire sulla faccenda è stato direttamente il conduttore. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Le parole di Carlo Conti su Cristina Scuccia

Carlo Conti ha parlato della faccenda inerente la mancata partecipazione di Cristina Scuccia a Tale e Quale Show. Il presentatore del format ha detto di non nutrire alcun rancore nei riguardi della giovane. Tuttavia, è stata quest’ultima a far saltare gli accordi presi. Il motivo risiede nel fatto che pretendeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare e, addirittura, sui costumi da indossare. I concorrenti che partecipano a tale talent show sono tutti uguali, pertanto, nessuno può avere delle regole ad hoc e tutti sono tenuti a rispettare quelle che esistono da anni.

Proprio per tale ragione, non è stato possibile formalizzare l’accordo tra gli autori e Cristina. Ad ogni modo, Conti ci ha tenuto a precisare che non esistono frizioni tra la giovane ex suora e i vertici dell’azienda. La ragazza ha semplicemente fatto una scelta professionale che l’ha portata a dover rinunciare a partecipare a questa avventura, lasciando spazio ad altri.

Gli affondi di Cristiano Malgioglio e cast scoppiettante

Se l’intervento di Carlo Conti è stato piuttosto diplomatico, lo stesso non si può die di Cristiano Malgioglio, che ha attaccato pesantemente Cristina Scuccia. Nello specifico, il giurato del programma ha detto che non gli importa assolutamente nulla del fatto che Cristina non sia più nel cast del programma. Al posto di un’ex suora preferisce, di gran lunga, avere una Squillo. Il riferimento, ovviamente, è andato a Jo Squillo.

In merito ai concorrenti di questa edizione, tra di loro ce ne sono alcuni che, sicuramente, ne regaleranno delle belle ai telespettatori. Tra di loro troviamo Alex Belli, che ha già dichiarato che si cimenterà in delle esibizioni davvero esilaranti. Poi ci saranno anche Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Naturalmente, non mancheranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.