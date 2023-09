Uomini e donne oggi, giovedì 21 settembre 2023: Carola massacrata da tutti, Federico la smaschera in studio

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Anche oggi 21 settembre largo spazio al trono classico e in particolar modo a una ex coppia che è ritornata in studio per raccontarsi.

Stiamo parlando di Carola e Federico, entrambi hanno spiegato la loro versione dei fatti ma in studio tutti si sono schierati contro la ex corteggiatrice.

Uomini e donne oggi, 21 settembre: una dama per Silvio

Oggi 21 settembre, la registrazione è iniziata con gli over… In primis Maria ha fatto accomodare al centro studio Silvio rivelandogli che per lui è arrivata una dama.

Una donna di bell’aspetto e anche molto giovanile. Scesa dalle scale si è presentata e subito si è fatta notare. A quanto pare, però al bel cavaliere non è piaciuta fino in fondo decidendo di volerci pensare

Carola massacrata dal pubblico: Tina e Gianni contro

La puntata di oggi si è concentrata a lungo su Carola e Federico. I due ragazzi h anno preso parte alla scorsa edizione e Nicotera ha scelto la Carpanelli dopo sette mesi di conoscenza. Appena usciti dal programma la coppia ha deciso di andare a convivere assieme ma la favola è dura giusto il tempo di arredare casa. Dopo soli tre mesi, i due si sono lasciati… Fino ad oggi non si era mai capito il reale motivo, ma l’ex tronista è apparso molto sereno e determinato nel dire le cose come sono andate.

Fede ad oggi ha capito che Carola non lo ha mai amato. Non solo per il modo in cui lo ha lasciato dopo aver preso casa assieme, m sopratutto dopo le promesse fatte e mai mantenute. Nicotera ha confessato senza vergogna di essere stato davvero innamorato della bionda e che per quello che ha fatto si è sentito il suo cagnolino. Davanti a tali affermazioni tutto il pubblico ha applaudito, compresi Gianni e Tina. Ad un certo punto, infatti, Sperti ha iniziato a parlare criticando la giovane, ma in soccorso è subito arrivata Maria che lo ha stoppato. “E’ inutile massacrarla, adesso”