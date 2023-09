Gilesa si lascia andare a una confessione chock: scatta la censura del GF, ma è troppo tardi

In una conversazione con le altre inquiline della casa, Giselda Torresan si è lasciata andare ad una confessione scioccante, lasciando i fan senza parole. Nello stesso tempo, la gieffina ha gettato ombre su come è stata scelta per il Grande Fratello 2023 destando non pochi dubbi sulla lealtà del programma.

Gli autori hanno immediatamente distolto le telecamere dalla scena, censurando le sue dichiarazioni ma a quanto pare il tutto è risultato completamente inutile. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo nei dettagli

Gilesa smaschera la produzione e scatta la polemica sul web

La veneta si trovava in giardino con Rosy Chin, che le ha domandato come fosse arrivata a partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La risposta dell’influencer ecologista ha confermato i sospetti del pubblico, confermando nello stesso tempo la poca vericità del programma. A quanto pare Gisela non ha fatto i provini per entrare nella Casa, cosa alquanto strana dato ch e mesi prima la produzione programma dei cast per scegliere i concorrenti.

Ecco le parole di Gisela alla collega: “Io sono stata contattata per caso. Ti ho detto che mi hanno cercato”, ha detto l’influencer ecologista. La chef italo-cinese allora le ha chiesto se l’avessero contattata sui social media tramite messaggio: “Si, perché io ero già conosciuta in Veneto”, ha detto la concorrente prima che la regia interrompesse la conversazione , staccando l’audio e cambiando l’inquadratura.

Fan arrabbiati contro il Grande Fratello: è tutta una presa in giro?

Ancora una volta, insomma, il cast Nip ha deluso le aspettative dei telespettatori, dato che come aveva anticipato Signorini si doveva trattare di persone non appartenenti al mondo dell spettacolo ma di gente comune.

E poi l’altra cosa che non ha convinto è il motivo per cui la regia ha censurato tutto all’improvviso come se volesse nascondere l’accaduto. La vicenda ha sollevato numerosi misteri e interrogativi intriganti sulla dinamica interna al Grande Fratello e sulle strategie adottate dalla produzione. Al momento però non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti