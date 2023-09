Anticipazioni Amici 23, puntata 24 settembre: brutto infortunio per ballerino, ospiti d’eccezione e giuria

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova edizione di Amici 23. Ieri 21 settembre c’è stata la prima registrazione mentre la messa in onda sarà trasmessa il 24 su Canale 5.

Grazie a qualche piccola talpa possiamo confermare cosa è accaduto negli studi e pare che un ballerino si sia fatto molto male. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Amici 23: infortunio per in ballerino, cosa è successo

A quanto pare nella scuola di Amici 23 c’è già stato un infortunio. Si tratterebbe di un ballerino che si sarebbe fatto male a seguito di prove massacranti, mettendo in dubbio la sua partecipazione alla prima puntata in programma domenica alle 14:00 su Canale 5. Gli appassionati sono in trepidante attesa per scoprire i nuovi talenti, ma ora si chiedono chi sarà questo ragazzo e se riuscirà a rimettersi in piedi in tempo per lo spettacolo previsto per dopodomani.

Come ci fanno sapere i ben informati, le prove sono durate ben sette ore e hanno posto una sfida imponente ai partecipanti. Motivo per cui un giovane si sarebbe fatto male ma al momento la sua identità ancora non è stata svelata.

Anticipazioni prima puntata Amici: ospiti e professori

Nel frattempo, la nuova stagione di Amici 23 promette di essere emozionante con il ritorno dei professori storici del canto, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, insieme ad Anna Pettinelli, che dopo un anno di assenza è pronta a tornare. Per il ballo, i fan potranno godere della presenza di Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Assente invece Arisa. Ci sono anche voci che suggeriscono l’arrivo di Isobel Kinnear tra i professionisti.

Stando agli spoiler invece, tra gli ospiti d’eccezione, Maria ha voluto in studio J-Ax, Angelina Mango, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Ciro Immobile, Tananai e Stash dei The Kolors hanno consegnato le maglie ai futuri allievi della scuola. Inoltre, sono comparsi Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella per promuovere la loro nuova fiction Mediaset, “Maria Corleone“. Insomma, una puntata ricca di emozioni e da non perdere assolutamente