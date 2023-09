Al Bano protagonista di un retroscena privato: la verità sul ‘menage a trois’, raccontato proprio da lei

Sono anni ormai che si parla di una sorte di menage a trois tra Al Bano Loredana Lecciso e la la ex moglie Romina Power. In tutto questo tempo, sono uscite fuori notizie, pettegolezzi e presunti tradimenti, sia da parte di Carrisi che della Lecciso.

Inoltre, c’è da dire che pochi mesi fa anche una tv spagnola ha intervistato una presunta amante del cantante, che avrebbe conosciuto durante un tour estero… Insomma, la domanda che accomuna la coppia è sempre la stessa: chi mente?

Loredana Lecciso vuota il sacco e rivela come stanno realmente le cose

A raccontare come stanno realmente le cose e a mettere una volta per tutte i puntini sulla I, Loredana Lecciso intervistata da AdnKronos. La compagna di Albano è tornata a parlare non solo del motivo per cui è stata assente alla festa degli ottant’anni dell’artista ma ha voluto chiudere una volta e per sempre un pettegolezzo. Parlando della sua assenza al concerto del compagno, ha ammesso per l’ennesima volta di non essersi presentata per amore dei figli.

Carrisi voleva che andasse ma Romina non avrebbe gradito la sua presenza. Per tale ragione ha fatto lei un passo indietro. “L’ho fatto per amore di Al Bano, lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Bano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io”.

La verità sulla storia a tre con Romina

In questa occasione la Lecciso ha voluto precisare anche che tra lei il compagno e Romina non c’è mai stato nessun menage a trois, come da tempo si dice e come qualcuno scrive sui settimanale di gossip.

Lei e Carrisi stanno assieme da più di venti anni e quando si sono conosciuti entrambi erano single. Ora sono una famiglia e nessuno deve mettere bocca nella loro vita privata. “Sono i fatti quelli che contano”. Infine, la show girl prima di concludere ha voluto lanciare anche una frecciatina alla rivale, ricordandole che lei nei suoi riguardi non ha mai avuto nessun problema