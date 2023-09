Maria De Filippi ha perso la testa, la filmano di nascosto e viene beccata così

La conduttrice televisiva come non l’avete mai vista prima: ecco come è stata beccata Maria De Filippi

Per la prima volta gli amanti di Maria De Filippi potranno vedere la loro beniamina in vesti mai viste fino ad oggi. L’intelligenza artificiale, infatti, ha fatto una nuova vittima e dopo Gerry Scotti adesso è toccato alla conduttrice televisiva.

A realizzare questi video è stato Deejay Platto su TikTok dove si è divertito a far cantare la Queen vari singoli, fra cui Vetri Neri di Anna, Ci Pensiamo Domani di Angelina Mango e anche Bellissima e Mon Amour di Annalisa. Sentire dalla rauca voce della conduttrice “Ehi, garçon, ho un’idea” è libidine per le mie orecchie trash.

Maria De Filippi come non l’avete mai vista

Maria De Filippi nonostante sia una grande presentatrice e malgrado ami la musica, cantare non è di certo il suo forte. A prenderla in giro se così si può dire ci ha pensato Platto Deejay, lasciando la conduttrice esibirsi con varie hit del momento.

Il giovane ha creato una serei di clip che nel giro di pochi istanti sono diventati virali sul web. Qualcuno possiamo dire che ci ha creduto davvero mentre ad altri non è venuto nessun dubbio che fosse stato utilizzato l’Al. Dando uno sguardo ai commenti, in tanti si sono lasciati andare a qualche commento cattivo, esprimendo il proprio dissenso per queste clip.

Queen Mery fa il pieno di ascolti: si riparte

Dopo un perido difficile, dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi si è detta pronta a ripartire per una nuova stagione televisiva, e possiamo dire già ricca di soddisfazione. Da poche settimane è iniziato Uomini e donne, mentre ieri è stata registrata la prima puntata di Amici.

Tra i grandi progetti di Maria c’è un ritorno di Temptation Island in versione invernale, visto il grande successo ottenuto a luglio. Infine, c’è grande attesa anche per il ritorno di Tu si Que vale e ovviamente C’è posta per te…