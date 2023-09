Uomini e Donne, anticipazioni: a poche settimane dalla separazione torna Isabella Ricci in studio

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Uomini e donne. Il programma condotto e ideato da maria De Filippi si conferma anche quest’anno uno dei format di punta della rete ammiraglia.

Come ben hanno potuto notare i telespettatori, alcuni personaggi come Armando e Riccardo hanno lasciato il parterre. Stando ad alcuni rumors però altri potrebbero rientrare: e stiamo parando di un ex e amatissima dama Isabella Ricci.

Isabella Ricci pronta a tornare nel parterre: verità o bufala?

Tra le indiscrezioni legate alle puntate in arrivo nelle prossime settimane di Uomini e donne, è emerso un presunto ritorno di una dama. Si tratta di Isabella Ricci che lo scorso anno è uscita dagli studi assieme a Fabio Mantovani. L’ex coppia è anche convolata a nozze ma il loro sogno è durato davvero pochi mesi. Ora, i due sono single e pare che la Ricci sia pronta a tornare nel ‘parte degli over.

Ma A fare cosa? Secondo molti il fatto che ora sia Ida Platano che Pinuccia siano fuori dal programma, potrebbe aver portato gli autori a contattare Isabella per riportarla in studio accanto alla sua storica nemica Gemma Galgani. Sempre riguardo Gemma, pare invece che potrà concentrarsi sul nuovo cavaliere Maurizio, dato che il suo storico ex, Giorgio Manetti, ha confermato di non voler tornare nel programma.

Uomini e donne: perchè è finita tra Isabella e Fabio

La storia d’amore tra Fabio ed Isabella ha fatto sognare in tanti. Per la coppia in studio si è trattato di un vero e prorpio colpo di fulmine tanto è vero che nel giro di poche settimane hanno abbandonato il programma vivendo la loro storia lontano dalle telecamere.

Tutto bene, al punto di decidere di convolare a nozze e acquistare una casa a Dubai. Purtroppo, però, tutto è finito in malo modo e per motivi ancora oggi misteriosi. In rete, circola voce che l’ex dama abbia solo sfruttato l’uomo (benestante) e poi l’abbia mandato via. Sarà davvero questa la verità?