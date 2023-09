Oroscopo 23 settembre 2023: Vergine pensierosi, Pesci troppo diretti

Le previsioni dell’oroscopo del 23 settembre invitano i Bilancia a rivedere un po’ i rapporti d’amicizia. I Toro, invece, stanno per vivere dei cambiamenti molto importanti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore sta per avvenire una svolta. Le coppie stabili potrebbero prendere una decisione importante sul futuro, mentre quelle appena nate potrebbero decollare. Siate pronti a qualunque cosa.

Toro. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero scombussolarvi un po’. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni troppo avventate dettate dell’impeto del momento.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 23 settembre vi invitano ad essere pazienti. Nella vita bisogna faticare un po’ per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti. Non siate troppo polemici.

Cancro. Le stelle vi invitano a puntare di più su voi stessi. Dal punto di vista lavorativo potreste trovarvi invischiati in situazioni del tutto nuove e piuttosto lontane dal vostro modi di agire. Ogni tanto, però, è piacevole anche un po’ di novità.

Leone. Giornata particolarmente produttiva sul lavoro. Oggi sarete molto dinamici e propositivi. Inoltre, una buona dose di carisma vi aiuterà nel riuscire ad ottenere quello che desiderate.

Vergine. Ci sono dei pensieri che attanagliano la vostra mente. Cercate di mettere da parte le preoccupazioni che avete per godervi qualche momento di relax insieme al vostro partner o ad una persona a voi cara.

Previsioni 23 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo severi con voi stessi. Nella vita si possono sempre commettere degli errori, l’importante è saper chiedere scusa. In amicizia siete un po’ distaccati, cercate di capire quale sia il problema.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 23 settembre, i nati sotto questo segno hanno bisogno di mettersi in gioco un po’ di più. Se siete indecisi su quali carte giocarvi, mettete tutto sul banco e andate fino in fondo.

Sagittario. Siete particolarmente polemici nel corso della giornata odierna, specie in mattinata. Verso pomeriggio ci sarà un certo miglioramento, ma sarebbe sempre meglio evitare di incominciare delle discussioni.

Capricorno. Non pentitevi di ciò che avete fatto se vi ha fatto stare bene. Questo è un proverbio che deve accompagnarvi, soprattutto in questo periodo. Non piangete sul latte versato, ma guardate avanti e rimediate se è il caso.

Acquario. In amore sta per iniziare una fase molto particolare e diversa dal solito. Le coppie stabili resisteranno ad ogni tipo di tempesta, anzi, ne usciranno fortificate. Lo stesso non può dirsi per quelle che già vacillano un po’.

Pesci. In questo periodo non avete molta voglia di perdervi in chiacchiere. Preferite essere diretti e andare subito al sodo. Attenzione, però, a non compiere dei passi falsi dettati dalla fretta, specie in ambito lavorativo.