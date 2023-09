Uomini e donne, anticipazioni Verissimo 20 e 24 settembre 2023: gli ospiti di sabato e domenica

Oggi 23 settembre e domani 24 vanno in onda due nuove puntate di Verissimo. Anche quest’anno Silvia Toffanin è stata confermata con un doppio appuntamento settimanale che sta portando grandi ascolti alla rete.

Le anticipazioni ci fanno sapere che anche nell’appuntamento di oggi arriverà uno dei protagonisti della soap opera Terra Amara. Ma non solo, negli studi è prevista anche la presenza di Gerry Scotti, Federica Pellegrini che parlerà della sua gravidanza e Gessica Notaro che da pochi giorni è convolata a nozze.

Gli ospiti di sabato 24 settembre: dal’attore turco ai protagonisti di Temptation

Tona anche oggi un uovo appuntamento con Verissimo. Sabato 23 settembre, Silvia Toffanin riceverà nel suo salotto diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non solo. Grande attesa per l’amatissimo attore e protagonista di Terra Amara, Uğur Güneş che racconterà ai telespettatori la drammatica uscita di scena del suo personaggio Ylmaz, ma anche dei progetti per il futuro.

Ma non solo, a poche settimane dal ritorno di Tu si que vales sul piccolo schermo, la conduttrice ha ben pensato di invitare Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Ma non finisce qui perchè arriveranno anche Federica Panicucci e Annalisa Minetti per raccontare la sua storia. E ancora: a pochi giorni dal si in studio Gessica Notaro e Filippo Bologni . Infine ospiti anche Gabriela e Giuseppe, la coppia reduce dall’esperienza di Temptation Island dove hanno catalizzato l’attenzione del pubblico.

Verissimo gli ospiti di domenica 25 settembre

Nella puntata di Domenica 25 settembre, invece, in studio per la prima volta insieme l’onorevole Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti per raccontare la loro storia d’amore. Ospite anche Gerry Scotti che si racconterà sia nel suo privato che nella sua carriera

Tra gli ospiti anche Anna Tatangelo. La cantante, reduce dalla seconda stagione di “Scene da un matrimonio”, si racconta a cuore aperto dopo un’estate all’insegna dell’amore con il nuovo fidanzato. Grande attesa per l’intervista di Luciana Littizzetto che, dopo l’addio alla Rai e il passaggio al Nove, è pronto a sedersi nella giuria di Tu si que vales. Infine Paola Caruso per condividere tutte le novità sul figlio Michele.