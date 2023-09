Oroscopo 30 settembre 2023: Ariete impazienti, Bilancia in cerca di verità

Le previsioni dell’oroscopo del 30 settembre invitano i Cancro ad essere un po’ più audaci. I Sagittario, dal canto loro, potrebbero vivere qualche momento altalenante in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe ricevere qualche notizia inaspettata. Siete molto impazienti di veder realizzati i vostri sogni, ma non dovete agire senza pensare alle conseguenze.

Toro. Non siate troppo polemici dal punto di vista professionale. Se ci sono delle cose che vi turbano e che non gradite al 100%, forse è il caso di essere onesti, ma senza perdere l’autocontrollo.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 30 settembre i nati sotto questo segno devono curarsi un po’ di più. Non solo dal punto di vista estetico, ma anche mentale. La salute interiore è fondamentale per relazionarsi al meglio nella società.

Cancro. Se avete dei dubbi o delle preoccupazioni, adesso è il momento di risolvere tutto. Non voltatevi indietro, ma guardate al futuro con maggiore consapevolezza. In ambito professionale ci vuole un po’ di audacia in più.

Leone. Essere impotenti dinanzi delle situazioni è una delle sensazioni peggiori che si possano provare. Ad ogni modo, cercate guardare certi problemi dalla giusta distanza, e vedrete che, probabilmente, non sono così insormontabili.

Vergine. Non permettete che le persone che vi circondano possano avere il potere di cambiare il vostro stato d’animo. In amore è importante essere onesti. Se non vi sta bene qualcosa, meglio parlare prima che poi.

Previsioni 30 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siete particolarmente entusiasti di alcune risposte che avete ricevuto, pertanto, è probabile che presto ci saranno delle conseguenze. Di solito non vi fermate fino a quando non avete tirato fuori la verità.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 30 settembre vi invogliano ad allargare i vostri orizzonti. Dal punto di vista professionale ci vuole una maggiore organizzazione e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Sagittario. Se ci sono stati degli alti e bassi in amore, adesso è il momento di recuperare. La giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche piccolo contrasto, cercate di non tirare troppo la corda in amore.

Capricorno. Buon momento per dire quello che pensate. Essere troppo diplomatici talvolta potrebbe non rendere bene i concetti. Adesso, infatti, è tempo di essere un po’ più diretti, soprattutto nel lavoro.

Acquario. Stanno per aprirsi delle nuove strade e opportunità per voi. Cercate di essere coraggiosi e di mostrarvi per ciò che siete. Soprattutto dal punto di vista sentimentale è necessario ritagliarsi qualche momento romantico.

Pesci. Siete molto diligenti sul lavoro. Le stelle vi invitano a staccare un po’ la spina quando necessario. Cercate di essere determinati e intraprendenti. Non fermatevi dinanzi i piccoli ostacoli.