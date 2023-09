Oriana Marzoli cacciata dal Grande Hermano Vip: “bannata da Msdiaset e costretta a pagare multa salatissima”

Oriana Marzoli ha dato il meglio o peggio di se anche in Spagna. L’ex concorrente del Hrande Fratello attualmente presente al Grande Hermano in Spagna è riuscita a farsi cacciare dal programma, scatenando l’ira dei fan e degli stessi produttori.

Ma cosa ha combinato? L’indiscrezione è iniziata a circolare ieri sera dove prima si è parlato di un abbandono da parte di lei stessa e poi di una squalifica. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nel dettaglio?

Oriana Marzoli cacciata via dal Grande Hermano

Come abbiamo visto nel Grande Fratello Vip lo scorso anno anche in questa edizione spagnola, Oriana Marzoli ha dato il peggio di se.

Dopo aver rifiutato di incontrare il fidanzato Daniele per non perdere una piccola parte di montepremi ecco che ieri sarebbe andata di nuovo in escandescdnza.

Oriana bannata da Mediaset e costretta a pagare multa da 50 mila euro in Spagna

La concorrente intanto subito dopo essere uscita dalla Casa sostiene di non aver abbandonato il Grande Hermano Vip ma di essere stata cacciata dal reality show. Ed infatti, nonostante sia stato condiviso il video dell’ipotetica uscita, l’ex concorrente continua a opporsi sostenuta dal fidanzato Daniele Dal Moro. “Non è vero che sono uscita io dal Gf quello che volevo dimostrare è far capire che ero stanco di ricevere insulti”. Infine, Oriana sottolinea di non aver mai pronunciato la parola abbandono.

A prendere le difese di Oriana a anche Daniele che continua a sostenerla. Dal Moro ha insultato tutti,sia i fan che la stessa produzione del programma dandogli addirittura delle merde.

Secondo le ultime indiscrezioni dei media spagnoli, Oriana dovrebbe pure pagare una multa di 50mila euro e sarebbe stata letteralmente bannata da TeleCinco oltre che da Mediaset qui in Italia. Insomma, possiamo confermare che lei e Daniele sono riusciti a dare il peggio di loro stessi anche fuori dal nostro paese.